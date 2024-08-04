Olimpiade Paris 2024: Tampil di Semifinal, Gregoria Mariska Enggan Tertekan

PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung menghadapi semifinal Olimpiade Paris 2024. Meski menjadi pengalaman pertama, Gregoria tak ingin tertekan tampil di babak empat besar.

Gregoria Mariska melaju ke semifinal usai sukses mengalahkan wakil Thailand, Ratchanok Intanon di Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis pada Sabtu (3/8/2024). Tunggal putri asal Wonogiri itu berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 25-23, dan 21-9.

Kemenangan ini membuat Gregoria menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Di babak semifinal, dia akan berhadapan dengan unggulan Korea Selatan, An Se Young.

“Saya senang bisa menang hari ini,” kata Gregoria dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (3/8/2024).

“Saya coba berpikir bahwa pertandingan ini bila saya menang itu buat saya sendiri. Saya tidak mau berpikir terlalu banyak yang membuat saya lebih tertekan,” sambungnya.

Hasil manis ini juga membuat Gregoria menjadi tunggal putri Indonesia keempat yang berhasil melangkah ke semifinal Olimpiade. Sebelumnya, ada Susi Susanti, Mia Audina, serta Maria Kristin Yulianti.