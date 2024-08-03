Tiba di Indonesia, Perasaan Rifda Irfanaluthfi Campur Aduk Usai Ukir Sejarah di Olimpiade 2024

Rifda Irfanaluthfi mendapat sambutan di Tanah Air usai berjuang di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)

ATLET senam Indonesia, Rifda Irfanaluthfi, tiba di Indonesia pada Kamis (1/8/2024) sore WIB usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Kedatangannya bersama sang pelatih, Eva Novalina Butarbutar, disambut dengan bangga oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Pasalnya, meski hasilnya kurang memuaskan, Rifda telah mengukir sebuah sejarah. Dia menjadi pesenam pertama asal Indonesia yang tampil di ajang Olimpiade.

Sebagai bentuk apresiasi untuk perjuangan Tim Gymnastic Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024, Rifda Irfanaluthfi dan Eva Novalina Butarbutar disambut dengan pengalungan bunga oleh Komite Eksekutif KOI, Jadi Rajagukguk di area Kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rifda.

“Ini merupakan catatan sejarah bagi Indonesia, karena ini pertama kali gymnastic Indonesia hadir di Olimpiade," kata Jadi dalam sambutannya seperti dilansir dari rilis KOI, Jumat (2/8/2024).

Rifda pun sangat senang bisa menyandang status Olympian dengan debutnya di Paris 2024. Namun tak dapat dipungkiri, cedera yang membuatnya tampil kurang maksimal meninggalkan perasaan sedih.

“Karena Olimpiade adalah cita-cita Rifda, Rifda sudah berangkat dikasih kepercayaan, dan di-support oleh banyak orang, Rifda ingin membuat orang-orang yang mendukung Rifda bisa bangga melihat Rifda tampil di Olimpiade,” ujar Rifda.