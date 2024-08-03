Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tiba di Indonesia, Perasaan Rifda Irfanaluthfi Campur Aduk Usai Ukir Sejarah di Olimpiade 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |14:04 WIB
Tiba di Indonesia, Perasaan Rifda Irfanaluthfi Campur Aduk Usai Ukir Sejarah di Olimpiade 2024
Rifda Irfanaluthfi mendapat sambutan di Tanah Air usai berjuang di Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

ATLET senam Indonesia, Rifda Irfanaluthfi, tiba di Indonesia pada Kamis (1/8/2024) sore WIB usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Kedatangannya bersama sang pelatih, Eva Novalina Butarbutar, disambut dengan bangga oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Pasalnya, meski hasilnya kurang memuaskan, Rifda telah mengukir sebuah sejarah. Dia menjadi pesenam pertama asal Indonesia yang tampil di ajang Olimpiade.

 

Sebagai bentuk apresiasi untuk perjuangan Tim Gymnastic Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024, Rifda Irfanaluthfi dan Eva Novalina Butarbutar disambut dengan pengalungan bunga oleh Komite Eksekutif KOI, Jadi Rajagukguk di area Kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rifda.

“Ini merupakan catatan sejarah bagi Indonesia, karena ini pertama kali gymnastic Indonesia hadir di Olimpiade," kata Jadi dalam sambutannya seperti dilansir dari rilis KOI, Jumat (2/8/2024).

 BACA JUGA:

Rifda pun sangat senang bisa menyandang status Olympian dengan debutnya di Paris 2024. Namun tak dapat dipungkiri, cedera yang membuatnya tampil kurang maksimal meninggalkan perasaan sedih.

“Karena Olimpiade adalah cita-cita Rifda, Rifda sudah berangkat dikasih kepercayaan, dan di-support oleh banyak orang, Rifda ingin membuat orang-orang yang mendukung Rifda bisa bangga melihat Rifda tampil di Olimpiade,” ujar Rifda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement