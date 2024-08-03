Kisah Romantis Liu Yu Chen, Anak Sulung Hendra Setiawan yang Melamar Huang Yaqiong di Olimpiade Paris 2024

KISAH romantis Liu Yu Chen tengah menjadi sorotan di jagat dunia maya. Pasalnya, pebulutangkis yang kerap disebut sebagai anak sulung Hendra Setiawan itu melamar Huang Yaqiong di Olimpiade Paris 2024.

Momen romantis ini terjadi setelah pertandingan final cabang olahraga bulutangkis sektor ganda campuran Olimpiade Paris 2024 berakhir. Di laga ini, pasangan ganda campuran China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong sukses merengkuh medali emas yang mereka idamkan sejak lama.

Ganda campuran nomor 1 ranking BWF saat ini itu menang setelah menumbangkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho/Jeong Na Eun 21-8, 21-11, di Porte de la Chapelle Arena.

Kemenangan ini menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi Huang Yaqiong. Meski begitu, kebahagian di hari itu tak berhenti sampai disitu. Sebab, hal lain yang jauh menggembirakan terjadi setelahnya.

Masih di dalam Porte de La Chapelle Arena di Paris, ganda putra China, Liu Yu Chen datang memberikan momen spesial untuk Yaqiong. Ganda putra andalan China itu menghampiri Huang Yaqiong dengan membawa buket bunga.

Sebagai informasi, Liu Yu Chen bersama pasangannya, Ou Xuan Yi juga menadi salah satu wakil Cina di Olimpiade Paris 2024 ini. Sayangnya mereka telah gugur dengan cepat di babak fase grup

Namun meski gagal meraih medali, Liu tak ingin gagal memberi momen spesial untuk Yaqiong yang merupakan kekasihnya itu. Setelah memberi bunga, Liu Yu Chen kemudian berlutut dan mengeluarkan kotak cincin dari sakunya dan bertanya soal kesediaan Huang Yaqiong untuk menikah dengan dirinya.