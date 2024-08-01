Inilah Sosok Atlet Termuda dan Tertua di Olimpiade Paris 2024

SOSOK atlet termuda dan tertua Olimpade Paris 2024 menarik untuk dibahas. Jarak usia atlet termuda dan tertua pada multievent empat tahunan kali ini diketahui mencapai 54 tahun.

Atlet termuda di Olimpiade Paris 2024 adalah Zheng Haohao asal China. Zheng adalah atlet skateboard yang akan berusia 11 tahun dan 11 bulan ketika tampil di Place de la Concorde.

"Bagi saya kompetisi hanya untuk berkumpul dengan teman-teman baik saya. Saya mengenal lebih dari 10 dari 20 pemain skateboard terbaik dunia," ujar Zheng dikutip dari Reuters.

"Rasanya seperti kami sedang menjalani permainan yang menyenangkan, setiap orang harus menunjukkan yang terbaik yang mereka punya,"lanjutnya.

Sementara itu, rekor sebagai atlet tertua di Olimpiade Paris 2024 adalah Juan Antonio Jimenez. Dia adalah atlet equestrian yang mewakili negara Spanyol.