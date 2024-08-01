Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rekor Buruk Terus Berlanjut, Gugurnya Fajar Alfian/Rian Ardianto di Olimpiade Paris 2024 Buat Ganda Putra Indonesia Puasa Medali di 4 Edisi Olimpiade

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |19:51 WIB
Rekor Buruk Terus Berlanjut, Gugurnya Fajar Alfian/Rian Ardianto di Olimpiade Paris 2024 Buat Ganda Putra Indonesia Puasa Medali di 4 Edisi Olimpiade
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI/Badmintonphoto/Yohan Nonotte)
A
A
A

PARIS - Langkah pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Olimpiade Paris 2024 dipastikan terhenti di babak perempatfinal. Hasil itu menambah rekor buruk ganda putra Indonesia di ajang Olimpiade lantaran tak pernah lagi meraih medali apapun semejak Olimpiade Beijing 2008 yang diraih Markis Kido/Hendra Setiawan.

Ya, Fajar/Rian gagal melaju ke semifinal usai menyerah dari wakil China, Liang Weikeng/Wang Chang dalam laga yang berlangsung di Port de la Chapelle Arena, Paris, Prancis, Kamis (1/8/2024) malam WIB. Mereka takluk dengan skor 22-24 dan 20-22.

Kekalahan ini membuat Indonesia memastikan takkan membawa medali di sektor ganda putra. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang rekor buruk ganda putra Indonesia yang pulang tanpa medali sejak Olimpiade Beijing 2008.

Terakhir kali ganda putra Indonesia membawa pulang medali di Olimpiade Beijing 2008 itu lewat Markis Kido/Hendra Setiawan. Kala itu, mereka berhasil menyabet medali emas.

Fajar Alfian/Rian Ardianto (PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars)

Namun, setelah itu tak ada satu pun wakil Merah Putih yang berhasil menggondol medali. Pada Olimpiade London 2012, ganda putra Indonesia yang diwakili oleh Mohammad Ahsan/Bona Septano terhenti di babak perempatfinal.

Halaman:
1 2
