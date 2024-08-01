Gagal di Olimpiade Paris 2024, Jonatan Christie Minta Maaf

PERMINTAAN maaf disampaikan pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie usai gagal di Olimpiade Paris 2024. Jonatan harus terhenti di fase grup setelah kalah dari wakil India, Lakhsya Sen pada laga terakhir Grup L.

Bermain di Port de la Chapelle Arena, Rabu (31/7/2024), sore WIB, Jonatan takluk dua gim langsung. Tidak mampu berbuat banyak, Jonatan Christie kalah dengan skor akhir 18-21 dan 12-21.

Kekalahan ini membuat Jojo -sapaan akrab Jonatan- tersingkir dari Olimpiade Paris 2024 dan gagal melaju ke babak 16 besar. Atas kekalahan itu, Jojo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia," ucap Jonatan dalam keterangan pers NOC Indonesia.

"Mohon maaf juga hari ini bermain kurang baik. Tapi terima kasih banyak atas dukungan doa dan support untuk saya dan kawan-kawan," lanjutnya.

Jonatan pun merasa terpukul dengan kekalahan yang ia alami. Juara All England 2024 sampai bingung harus berbuat apa dengan pencapaian buruk yang ia raih di Olimpiade Paris 2024.