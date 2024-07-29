Olimpiade Paris 2024: Pelatih Optimis 4 Atlet Panjat Tebing Indonesia Bisa Sumbang Medali

JAKARTA – Pelatih Tim Panjat Tebing Indonesia, Hendra Basir optimis Merah Putih bisa meraih medali di ajang Olimpiade Paris 2024. Sebab ia merasa empat atlet panjat tebing yang akan tampil di Paris sudah memiliki persiapan yang sangat matang.

Indonesia memiliki empat atlet panjat tebing yang mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 di nomor speed. Mereka terdiri dari dua atlet putra dan dua atlet putri.

Adapun dua atlet putra yang dimaksud adalah Veddriq Leonardo dan Rahmad Adi Mulyono. Kemudian dua atlet putri yang mewakili Tim Merah-Putih adalah Rajiah Salsabillah dan Desak Made Rita Kusuma Dewi.

Keempat atlet tersebut berangkat ke Paris pada Sabtu (27/7/2024) dini hari WIB. Hendra pun mengungkapkan bahwa anak buahnya sudah memiliki persiapan yang matang sebelum mentas di Olimpiade 2024.

“Keempat atlet kami telah menjalani persiapan yang sangat matang. Mereka telah menyelesaikan berbagai program latihan untuk memaksimalkan kemampuan teknis dan fisik mereka,” kata Hendra dalam keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia, Senin (29/7/2024).

Selain dari segi teknik, Hendra juga menyebut keempat atletnya tersebut juga lebih kuat secara mental. Alhasil, dia optimis mereka bakal bisa mencapai target untuk membawa pulang medali dari Olimpiade 2024.