HOME SPORTS SPORT LAIN

Tampil di Indonesia Pingpong League 2024, Jasaraharja Putera Bangga Bisa Main di Liga Elite Tenis Meja Nasional

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:47 WIB
Tampil di Indonesia Pingpong League 2024, Jasaraharja Putera Bangga Bisa Main di Liga Elite Tenis Meja Nasional
Jasaraharja Putera ikut ramaikan Indonesia Pingpong League 2024. (Foto: Iqbal Dwi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim tenis meja putra Jasaraharja Putera berhasil merebut juara ketiga di ajang Indonesia Pingpong League (IPL) 2024. Anak usaha PT Jasaraharja (Persero) itu bangga karena bisa langsung menempati peringkat ketiga dalam penampilan pertama mereka di liga elit tenis meja berskala nasional tersebut.

Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan menjelaskan masuknya tim Jasaraharja Putera dalam liga elite ini merupakan capaian yang membanggakan. Sebab menurutnya liga ini merupakan ajang tertinggi dalam kompetisi tenis meja berskala nasional.

Tim yang masuk dalam liga elite tenis meja ini merupakan pilihan 8 tim terbaik yang berkompetisi dalam IPL 2024. Setidaknya ada 24 klub yang bertanding dalam IPL 2024 ini. Baik tim Jasaraharja Putra dan Putri, keduanya berhasil lolos ke liga elite tenis meja.

"Ini kalau di sepakbola ibaratnya divisi utama, jadi disamping ada liga elit, ada liga 1 dan liga 2, nah liga elit ini adalah 8 tim terbaik dari tim yang ada di indonesia yang saat ini diseleksi," ujar Imam saat ditemui usai acara IPL 2024 di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Jasaraharja Putera ikut Indonesia Pingpong League 2024 (Iqbal Dwi/MPI)

Lebih lanjut, Imam menjelaskan nantinya tim yang berhasil lolos ke Liga elit akan kembali bertanding pada bulan Oktober mendatang. Melalui pertandingan tersebut, akan disaring lagi secara ketat untuk mendapatkan 4 tim terbaik di liga elit untuk bertanding di bulan Desember.

"Jasaraharja Putera berada dalam urutan ke 3, ini langkah yang baik karena pertama kali turun, Jasaraharja Putera langsung menggebrak di ranking 3 dari 24 tim yang ikut dalam IPL 2024," tambahnya.

Halaman:
1 2
