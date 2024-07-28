Advertisement
SPORT LAIN

Ikut Ramaikan Indonesia Pingpong League 2024, Jasaraharja Putera Targetkan Hal Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |16:26 WIB
Ikut Ramaikan Indonesia Pingpong League 2024, Jasaraharja Putera Targetkan Hal Ini
Jasaraharja Putera ikut ramaikan Indonesia Pingpong League 2024. (Foto: Iqbal Dwi/MPI)
JAKARTA - PT Jasaraharja Putera ikut meramaikan turnamen tenis meja Indonesia Pingpong League (IPL) 2024 yang berlangsung pada 25-28 Juli 2024 ini. Jasaraharja Putera pun sengaja mengikuti turnamen yang digelar di Oemar Basri Syaaf Hall, Jakarta, tersebut karena ingin memaksimalkan potensi talent perusahaan mereka.

Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan mengatakan keikut sertaan perushaan dalam ajang ini diharapkan mampu berperan dalam pengembangan talent perusahaan untuk terus memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi atlet.

"Keikutsertaan Table Tennis Club PT Jasaraharja Putera ini merupakan langkah awal dan komitmen perusahaan selain fokus dalam kinerja juga ikut berperan dalam pengembangan talent perusahaan untuk terus memaksimalkan potensinya, salah satunya menjadi atlet. Selamat bertanding Table Tennis Club PT Jasaraharja Putera," ujar Imam Hendrawan di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Jasaraharja Putera ikut Indonesia Pingpong League 2024 (Iqbal Dwi/MPI)

Indonesia Pingpong League (IPL) 2024 sedang berlangsung dan siap menggebrak dunia tenis meja Indonesia dengan format kompetisi baru yang mengadopsi sistem liga-liga top Eropa.

Kompetisi ini diharapkan menjadi angin segar bagi perkembangan tenis meja di tanah air dan menjadi batu loncatan bagi atlet-atlet Indonesia untuk bersaing di kancah internasional

Halaman: 1 2
1 2
