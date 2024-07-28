Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jasaraharja Putera Raih Juara 3 di Indonesia Pingpong League 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:25 WIB
Jasaraharja Putera Raih Juara 3 di Indonesia Pingpong League 2024
Jasaraharja Putera rebut juara tiga di Indonesia Pingpong League 2024. (Foto: Iqbal Dwi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jasaraharja Putera berhasil merebut juara ketiga di ajang tenis meja Indonesia Pingpong League (IPL) 2024. Anak usaha dari PT Jasa Raharja (Persero) itu tampil memukai hingga sukses meraih juara ketiga dalam kompetisi tenis berskala nasional tersebut.

Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan mengatakan pada event ini kali pertama Jasaraharja Putera menurunkan tim untuk bertanding yang didalamnya termasuk pegawai Jasaraharja Putera sendiri.

"Jasaraharja Putera berada dalam urutan ke 3, ini langkah yang baik karena pertama kali turun, Jasaraharja Putera langsung menggebrak di ranking 3 dari 24 tim dari seluruh Indonesia," ujarnya dalam acara IPL 2024 di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Lebih lanjut, Imam mengungkapkan keikutsertaan Jasaraharja Putera dalam ajang ini merupakan bentuk dukungan untuk kemajuan olahraga nasional utamanya di bidang tenis meja. Sekaligus mencari pemain-pemain tenis meja potensial untuk diikutkan dalam event-event yang lebih besar.

Jasaraharja Putera ikut Indonesia Pingpong League 2024 (Iqbal Dwi/MPI)

"Jasaraharja Putera ingin bersumbangsih di dunia olahraga khususnya di tenis meja, dan inilah bentuk sebuah kepedulian Jasaraharja Putera di bidang olahraga, dan tentu tidak hanya peduli, kita juga membina dan menerjunkan atlet dan concern terhadap pembinaan masa depan mereka," kata Imam.

"Kami berharap secara umum dunia olahraga khusus tenis meja bisa berkembang dengan baik, sekaligus kami ingin membranding Jasaraharja Putera, orang mengenal tidak hanya sebagai asuransi milik BUMN, tetapi juga peduli terhadap dunia olahraga khususnya tenis meja," tambahnya.

Halaman:
1 2
