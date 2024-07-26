Kisah Pesaing Marc Marquez di MotoGP 2024 yang Tolak Masuk Akademi Valentino Rossi

Enea Bastianini pernah mendapat tawaran untuk bergabung ke akademi Valentino Rossi (Foto: Instagram/VR46academy)

KISAH pesaing Marc Marquez di MotoGP 2024 yang tolak masuk akademi Valentino Rossi menarik untuk dibahas. Pembalap yang dimaksud adalah Enea Bastianini.

Bastianini rupanya pernah mendapat tawaran untuk bergabung bersama VR46 Academy, sebuah akademi balap motor milik legenda MotoGP, Valentino Rossi pada 2015.

VR46 Academy sendiri didirikan oleh Valentino Rossi pada 2013. Akademi itu telah melahirkan banyak pembalap langganan juara seri seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, dan Andrea Migno.

BACA JUGA:

Menariknya, saat mendapat tawaran tersebut Bastianini secara mentah-mentah menolaknya. Pembalap berjuluk The Beast itu merasa jika dirinya tidak perlu berada akademi itu karena dirinya telah bertarung di kejuaraan dunia.

"Ketika saya tiba di kejuaraan dunia, akademi (VR46) sudah dimulai dan saya tidak merasa perlu berada di sana, karena saya sudah berkompetisi di kejuaraan, sementara banyak pembalap akademi, yang belum pernah mengikuti Moto3," ujar Bastianini, dilansir dari First Sportz