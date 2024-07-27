Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ada Unsur Penghinaan, Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024 Dihujani Kritik

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |16:37 WIB
Ada Unsur Penghinaan, Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024 Dihujani Kritik
Upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 dikritik habis-habisan (Foto: Reuters)
A
A
A

UPACARA pembukaan Olimpiade Paris 2024 digelar pada Sabtu (27/7/2024) dini hari WIB. Diluar dugaan, pembukaan multievent empat tahunan itu mendapat banyak ktritik tajam dari berbagai pihak.

Hal tersebut bermula dari salah satu pertunjukkan yang dinilai menghina salah satu agama tertentu. Sebuah pertunjukkan memperlihatkan sekelompok waria melakukan parodi 'Perjamuan Terakhir' atau 'Last Supper' yang merupakan salah satu momen paling sakral dalam agama kristen.

 

Sejumlah kritik pun disampaikan, termasuk dari salah satu orang terkaya dunia, Elon Musk. Lewat akun X pribadinya, Elon Musk menyampaikan kritik atas pembukaan Olimpiade Paris 2024.

"Ini sangat tidak menghormati orang kristen," tulis Elon Musk melalui X.

"Ini gila. Membuka acara Anda dengan mengganti Yesus dan para pengikutnya pada Perjamuan Terakhir dengan laki-laki berpakaian perempuan. Ada 2,4 miliar umat kristen di bumi dan tampaknya Olimpiade ingin menyatakan dengan lantang kepada mereka semua, sejak awal tidak diterima," tulis akun lainnya.

Pihak Olimpiade sendiri melalui akun X menyebut pertunjukan yang menyerupai The Last Supper itu adalah pertunjukan terkait penafsiran Dewa Yunani Dionysus. Selain kritikan terhadap parodi 'Jamuan Terakhir', tidak sedikit yang mengkritik upacara pembukaan Olimpiade 2024 karena tidak 'semegah' upacara-upacara sebelumnya.

Halaman:
1 2
