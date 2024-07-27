Advertisement
SPORT LAIN

Megah dan Menawannya Pembukaan Olimpiade Paris 2024 di Sungai Seine: Kontingen Indonesia Elegan di Atas Perahu!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |05:38 WIB
Megah dan Menawannya Pembukaan Olimpiade Paris 2024 di Sungai Seine: Kontingen Indonesia Elegan di Atas Perahu!
Kontingen Indonesia di pembukaan Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@paris2024)
OPENING ceremony Olimpiade Paris 2024 atau pembukaan Olimpiade Paris 2024 di Sungai Seine berlangsung megah dan menawan. Kontingen Indonesia pun tampil elegan di atas perahu.

Upacara pembukaan atau pembukaan Olimpiade Paris 2024 berlangsung di sepanjang Sungai Seine, Paris, Prancis, pada Sabtu (27/7/2024) dini hari WIB. Upacara yang juga diwarnai hujan itu menjadi penanda Olimpiade Paris 2024 telah resmi dimulai.

Pembukaan Olimpiade Paris 2024. Foto: Instagram/@timindonesiaofficial

Indonesia sendiri tampil elegan dalam parade atlet yang berlangsung di Sungai Seine. Dengan tampilan beskap denim untuk laki-laki dan kebaya kutubaru berwarna merah untuk perempuan, mereka menyusuri sungai sepanjang 6 km melewati ikon-ikon kota Paris dari timur ke barat.

Upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 dimulai pada pukul 00.30 WIB, dan dibuka dengan sebuah video yang menampilkan legenda sepakbola Prancis, Zinedine Zidane. Dalam video tersebut, Zidane membawa obor Olimpiade dari Stade de France lalu dilanjutkan dengan menembus perkotaan Paris.

Obor tersebut kemudian diberikan kepada seorang anak kecil yang menyusuri sungai menggunakan perahu. Pada akhir video, sang anak muncul secara langsung di Sungai Seine, sekaligus mengawali defile atau parade atlet Olimpiade Paris 2024 yang diikuti 205 negara NOC.

Parade atlet terbagi dalam beberapa sesi yang menampilkan beberapa ikon kota Paris. Setiap sesi parade, atlet pun selalu diselingi dengan berbagai atraksi, pertunjukan tari, dan penampilan artis di setiap lokasi atau spot ikon kota Paris yang dilewati Sungai Seine.

Pembukaan Olimpiade Paris 2024. Foto: Instagram/@timindonesiaofficial

Menariknya, setiap spot memiliki tema yang berbeda untuk dipentaskan atau ditampilkan. Mulai dari tari-tarian dengan tema warna berbeda, atraksi olahraga jalanan, fashion show, hingga penghormatan kepada 10 pahlawan Prancis. Adapun beberapa artis yang tampil di sesi ini adalah Lady Gaga, Band Metal Godjira, hingga Aya Nakamura.

Parade atlet di pembukaan Olimpiade Paris 2024 diawali oleh Yunani, kemudian diikuti oleh tim pengungsi. Setelah itu, parade atlet berlangsung berdasarkan alfabet dalam bahasa Prancis, yang dimulai dengan Afghanistan dan kemudian diakhiri oleh Prancis selaku tuan rumah.

