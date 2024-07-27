Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Pelajari Permainan Ganda Putri Jepang Jelang Laga Perdana Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |02:07 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Pelajari Permainan Ganda Putri Jepang Jelang Laga Perdana Olimpiade Paris 2024
Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sudah siap menjalani laga perdana di Olimpiade Paris 2024. Mereka akan bersua ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara di matchday pertama Grup A.

Apriyani/Fadia akan menjadi wakil Indonesia pertama dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis yang mentas di Olimpiade Paris 2024. Mereka akan bertanding pada Sabtu 27 Juli 2024 dengan perkiraan waktu pukul 16.00 WIB.

 

"Kami akan menjadi wakil pertama di cabang bulutangkis yang bertanding besok, kami sudah menyiapkan secara maksimal," kata Apriyani dalam keterangan pers PBSI, Jumat (26/7/2024).

Jelang laga, Apriyani/Fadia tidak hanya menyiapkan diri dari sisi teknis, mental, dan fisik, tetapi juga strategi. Karena itu, untuk memperkuat strategi mereka mencoba mempelajari permainan lawan.

Meski secara head to head Apriyani/Fadia unggul 2-0 atas ganda Jepang, tetapi mereka tidak ingin lengah. Apalagi dalam dua pertemuan tersebut, mereka selalu bermain dengan rubber game.

"Kami sudah mempelajari lagi video permainan lawan terutama lawan besok dari Jepang (Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara). Kami memang menang rekor pertemuan tapi selalu tidak mudah melawan mereka," lanjut Fadia.

Halaman:
1 2
