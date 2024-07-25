BWF Kenang Momen Greysia Polii/Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengenang kembali momen ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020. Pasalnya, Greysia/Apriyani meraih gelar juara di nomor ganda putri.

Prestasi gemilang berhasil didapat Greysia/Apriyani di Olimpiade Tokyo 2020. Di luar dugaan, mereka menjadi satu-satunya peraih medali emas bagi kontingen Indonesia pada pesta olahraga bergengsi edisi tersebut.

Kini, tim bulu tangkis Indonesia mencoba untuk mempertahankan tradisi medali tersebut. Anthony Sinisuka Ginting dan kolega terus mematangkan persiapannya untuk bisa mengukir hasil manis di Olimpiade Paris 2024.

Seperti diketahui, Olimpiade Paris 2024 akan dihelat pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Cabang bulutangkis akan bergulir 27 Juli sampai 5 Agustus di Porte De La Chapelle Arena alias Adidas Arena.

Jelang bergulirnya ajang tersebut, BWF mengenang kembali raihan sejarah yang didapat Greysia/Apriyani di Olimpiade Tokyo 2020. Menurutnya, itu adalah momen yang sangat membekas, terutama bagi kontingen Merah Putih.

“Mengingat kembali beberapa momen bulu tangkis yang epik di #Tokyo2020! Masih ingat yang ini?,” tulis BWF dalam instagram resminya, Kamis (25/7/2024).

Greysia/Apriyani menyabet medali emas usai kalahkan pasangan China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Secara mengejutkan, mereka menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-15.