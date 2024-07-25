Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF Kenang Momen Greysia Polii/Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:31 WIB
BWF Kenang Momen Greysia Polii/Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020
Selebrasi Greysia/Apriyani usai pastikan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 (Foto: BWF)
A
A
A

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengenang kembali momen ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020. Pasalnya, Greysia/Apriyani meraih gelar juara di nomor ganda putri.

Prestasi gemilang berhasil didapat Greysia/Apriyani di Olimpiade Tokyo 2020. Di luar dugaan, mereka menjadi satu-satunya peraih medali emas bagi kontingen Indonesia pada pesta olahraga bergengsi edisi tersebut.

 

Kini, tim bulu tangkis Indonesia mencoba untuk mempertahankan tradisi medali tersebut. Anthony Sinisuka Ginting dan kolega terus mematangkan persiapannya untuk bisa mengukir hasil manis di Olimpiade Paris 2024.

Seperti diketahui, Olimpiade Paris 2024 akan dihelat pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Cabang bulutangkis akan bergulir 27 Juli sampai 5 Agustus di Porte De La Chapelle Arena alias Adidas Arena.

Jelang bergulirnya ajang tersebut, BWF mengenang kembali raihan sejarah yang didapat Greysia/Apriyani di Olimpiade Tokyo 2020. Menurutnya, itu adalah momen yang sangat membekas, terutama bagi kontingen Merah Putih.

“Mengingat kembali beberapa momen bulu tangkis yang epik di #Tokyo2020! Masih ingat yang ini?,” tulis BWF dalam instagram resminya, Kamis (25/7/2024).

Greysia/Apriyani menyabet medali emas usai kalahkan pasangan China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. Secara mengejutkan, mereka menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement