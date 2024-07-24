4 Pebulutangkis Putra Indonesia yang Pakai Legging saat Bertanding, Nomor 1 Jonatan Christie!

4 pebulutangkis putra Indonesia yang pakai legging saat bertanding menarik diulas. Rupanya, legging ini memberikan pengaruh yang besar pada permainan mereka.

Salah satu manfaat yang paling jelas terasa adalah legging sangat menyerap keringat. Dengan menggunakan legging, keringat yang ada di bagian kaki alan terserap ke dalamnya. Dengan begitu, para pebulutangkis dapat lebih nyaman bertanding tanpa khawatir lapangan basah karena keringat yang jatuh dari kaki.

Selain menyerap keringat, legging juga dapat membantu melancarkan peredaran darah. Berkat aliran yang lancar ini, para pebulutangkis akan lebih cepat pulih dari lelahnya pasca pertandingan.

Beberapa tahun yang lalu, nama Tontowi Ahmad dan Rian Agung Saputro menjadi dua pebulutangkis putra Indonesia yang identik dengan penggunaan legging. Namun, saat ini juga ada beberapa pebulutangkis putra tanah air yang ikut menggunakannya.

Berikut adalah 4 pebulutangkis putra Indonesia senang menggunakan legging saat bertanding.

4. Leo Rolly Carnando





Atlet bulutangkis putra Indonesia yang gemar memakai legging saat bertanding yang pertama adalah ganda putra muda, Leo Rolly Carnando. Pasangan Daniel Marthin ini selalu menggunakan legging hitam saat ia bertanding. Tak ayal, ia bisa bermain dengan tangkas di setiap laganya.

3. Muhammad Rian Ardianto





Berikutnya, ada nama Muhammad Rian Ardianto. Mantan peringkat 1 ranking BWF bersama Fajar Alfian ini juga selalu mengenakan legging ketika bertanding. Selain itu, Rian juga memiliki ciri khas lain di mana ia selalu menggunakan ikat kepala.