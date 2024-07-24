Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Raih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting Ingin Tampil Lebih Baik di Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |03:08 WIB
Raih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting Ingin Tampil Lebih Baik di Olimpiade Paris 2024
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PARIS – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, ingin tampil lebih baik di Olimpiade Paris 2024 dibanding Tokyo 2020. Pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020 sendiri, Ginting berhasil meraih medali perunggu.

Ginting merupakan salah satu dari dua tunggal putra Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dia ditemani oleh Jonatan Christie.

Anthony Sinisuka Ginting

Ini menjadi kedua kalinya pemain ranking sembilan dunia tersebut berlaga di pesta olahraga terakbar sejagad raya itu. Dalam debutnya di edisi Tokyo 2020, Anthony Ginting membawa pulang medali perunggu.

Langkahnya terhenti di semifinal usai dikalahkan bintang China, Chen Long. Setelah itu, dia meraih kemenangan dalam laga perebutan tempat ketiga kontra sang kuda hitam asal Guatemala, Kevin Cordon.

Onik -sapaan Ginting- mengaku penampilan debutnya di Tokyo 2020 memberi pengalaman berharga. Dia pun membawa pelajaran berharga tersebut ke Paris 2024 untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi.

“Pengalaman-pengalaman di Olimpiade Tokyo saya bawa ke sini. Terutama dari persiapan diri sendirinya, fokusnya," kata Ginting, dilansir dari rilis PBSI, Rabu (24/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement