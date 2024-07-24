Raih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting Ingin Tampil Lebih Baik di Olimpiade Paris 2024

PARIS – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, ingin tampil lebih baik di Olimpiade Paris 2024 dibanding Tokyo 2020. Pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020 sendiri, Ginting berhasil meraih medali perunggu.

Ginting merupakan salah satu dari dua tunggal putra Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dia ditemani oleh Jonatan Christie.

Ini menjadi kedua kalinya pemain ranking sembilan dunia tersebut berlaga di pesta olahraga terakbar sejagad raya itu. Dalam debutnya di edisi Tokyo 2020, Anthony Ginting membawa pulang medali perunggu.

Langkahnya terhenti di semifinal usai dikalahkan bintang China, Chen Long. Setelah itu, dia meraih kemenangan dalam laga perebutan tempat ketiga kontra sang kuda hitam asal Guatemala, Kevin Cordon.

Onik -sapaan Ginting- mengaku penampilan debutnya di Tokyo 2020 memberi pengalaman berharga. Dia pun membawa pelajaran berharga tersebut ke Paris 2024 untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi.

“Pengalaman-pengalaman di Olimpiade Tokyo saya bawa ke sini. Terutama dari persiapan diri sendirinya, fokusnya," kata Ginting, dilansir dari rilis PBSI, Rabu (24/7/2024).