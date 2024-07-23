Advertisement
HOME SPORTS

Bank J Trust (BCIC) Sukses Gelar Turnamen Golf 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |17:39 WIB
Bank J Trust (BCIC) Sukses Gelar Turnamen Golf 2024
Bank J Trust (BCIC) Sukses Gelar Turnamen Golf 2024 (Foto:Dok Bank J Trust)
A
A
A

Bogor,Okezone.id - Dalam rangka memberikan apresiasi kepada nasabahnya, PT Bank J Trust Indonesia Tbk (BCIC) menggelar Golf Tournament 2024 di Klub Golf Bogor Raya, Bogor.

SVP Business Strategy & Development Division Head J Trust Bank, Ditto Harnando Purwadi, mengungkapkan agenda ini digelar untuk membantu bisnis masing-masing nasabah agar lebih berkembang.

"Sebetulnya ini J Trust Tournament Golf ini baru dimulai 2023, yang niat utama sebagai apresiasi kepada customer. Jadi, klien kami banyak juga yang berkontribusi saling bantu J Trust dalam hal saling membantu bisnis masing-masing," kata Ditto di lokasi, Jumat (19/7/2024).

