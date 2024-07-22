4 Pebulu Tangkis yang Sudah 5 Kali Tampil di Olimpiade, Nomor 1 Lawan Jonatan Christie di Olimpiade Paris 2024!

4 pebulu tangkis yang sudah 5 kali tampil di Olimpiade menarik diulas. Sebab, salah satunya merupakan lawan Jonatan Christie di Olimpiade Paris 2024.

Ya, gelaran Olimpiade Paris 2024 akan segera dimulai pada pekan ini. Sebanyak dua pebulu tangkis akan mencatatkan sejarah tersendiri dengan tampil di Olimpiade sebanyak lima kali.

Kedua atlet tersebut adalah Pablo Abian asal Spanyol dan Kevin Cordon dari Guatemala. Penampilan mereka di Olimpiade Paris 2024 akan menjadi kelima kalinya mentas di ajang empat tahunan itu.

Abian dan Cordon membuat ada empat atlet yang tercatat sudah tampil lima kali di Olimpiade. Siapa saja mereka?

4. Robert Mateusiak (Polandia)





Pemain asal Polandia, Robert Mateusiak, sudah tampil sebanyak lima kali. Robert yang menjadi pemain spesialis ganda ini mentas di Olimpiade sejak 2000, 2004, 2008, 2012, dan 2016.

Prestasi terbaiknya di Olimpiade adalah lolos hingga perempatfinal di London, Inggris pada 2012 bersama duet di sektor ganda campuran, yakni Nadiezda Zieba. Pada Olimpiade Beijing 2008, ia bahkan berhasil lolos di dua sektor yakni ganda putra dan campuran.

3. Boonsak Ponsana (Thailand)





Sama seperti Mateusiak, Boonsak Ponsana juga tampil di Olimpiade sebanyak lima kali pada 2000, 2004, 2008, 2012, dan 2016. Ponsana sendiri adalah pemain asal Thailand di sektor tunggal putra.

Ponsana menjalani debut di Olimpiade Sydney 2000 pada usia 18 tahun. Pencapaian terbaiknya adalah lolos ke semifinal di Olimpiade Athena 2004, tapi ia gagal meraih medali perunggu usai takluk dari Sony Dwi Kuncoro di laga perebutan perunggu.