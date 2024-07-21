Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Indonesia 2024 Bergulir September, Saatnya Berburu Tiket Gratis

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |00:27 WIB
MotoGP Indonesia 2024 Bergulir September, Saatnya Berburu Tiket Gratis
MotoGP Indonesia 2024 berlangsung di Sirkuit Mandalika pada September mendatang (Foto: MotoGP)
A
A
A

MOTOGP Indonesia 2024 segera berlangsung September mendatang di Sirkuit Mandalika. Tahun ini menjadi kali ketiga pelaksanaan MotoGP di Sirkuit yang juga mengundang decak kagum para pembalap MotoGP dunia atas keindahan Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat.

Tidak kurang dari 11 tim balap motoGP dengan 22 pembalap kawakan akan berlaga untuk mengejar podium juara. Dari sekian banyak tim yang ikut berlaga, Johann Zarco dari Castrol Honda LCR MotoGP Team juga siap bersaing untuk menjadi yang terdepan, tentunya dengan target juara.

 

Guna menyemarakan perhelatan akbar balap MotoGP di Mandalika, PT Castrol Indonesia memberikan peluang menonton langsung bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk pergi ke Mandalika bersama Castrol. Nah sekarang saatnya berburu tiket nonton MotoGP Mandalika, GRATIS untuk kamu penggemar berat MotoGP.

Mengutip pernyataan dari Ekza Novtiano Brand & Product Manager Castrol Indonesia saat press conferences pemberian hadiah utama program GASPOL Castrol (8/6), ada beberapa kegiatan lain yang dapat memberikan kesempatan bagi para MotoGP Enthusiast memenangkan hadiah Nonton MotoGP Mandalika Gratis.

 BACA JUGA:

“Castrol memiliki dua program yang bisa diikuti oleh masyarakat umum. Ada Gaspol Castrol Mandalika dan Gaspol Castrol Livery Contest. Dari dua kegiatan ini, akan terpilih dua pemenang yang akan kami berangkatkan ke Sirkuit Mandalika Gratis. Semua fasilitas VIP akan ditanggung oleh kami, nantinya pemenang akan merasakan No 1 Experiences MotoGP Mandalika.” ungkap Ekza.

Untuk Gaspol Castrol Mandalika (GCM), peserta yang telah mendaftar cukup memberikan komen, like dan share konten-konten MotoGP di sosial media @CastrolBikersid kemudian akan mendapatkan poin. Nantinya peserta dengan poin tertinggi akan berangkat ke Mandalika. Dan jika ingin ngebut mendapatkan poin berlimpah, peserta bisa melakukan pembelian dan mengirimkan bukti pembelian ke admin GCM.

 BACA JUGA:

Sedangkan untuk Gaspol Castrol Livery Contest (GCLC), adalah kontes digital modification untuk livery motor tim balap Castrol Honda LCR MotoGP Team. Nah kompetisi ini memerlukan sedikit effort melakukan desain, tapi tentunya bukan hal sulit untuk kamu para penyuka desain. Castrol telah menyiapkan template untuk kamu desain dengan tema GO Indonesia.

Setelah desain jadi, peserta tinggal upload hasil desain di akun Instagram masing-masing dan mention @CastrolBikersid dan temanmu, dengan mencantumkan hashtag #GaspolCastrolLivery. Selain ada hadiah pendukung berupa official merchandise Castrol MotoGP, nantinya hasil desain pemenang utama, akan diaplikasikan di motor balap Zarco untuk berlaga di Sirkuit Mandalika 27 - 29 September mendatang.

Telusuri berita Sport lainnya
