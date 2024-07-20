Olimpiade Paris 2024: Azzahra Permatahani Ungkap Target dan Persiapan

JAKARTA – Atlet renang Indonesia, Azzahra Permatahani, mengungkapkan target dan persiapan jelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Dia menyatakan persiapan nyaris sempurna. Tetapi, dia ogah memasang target muluk-muluk di pesta olahraga terakbar di dunia tersebut.

Azzahra menjadi salah satu dari dua atlet renang Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dia mengamankan tiket ke ajang empat tahunan itu lewat jalur kuota universality place.

Ini menjadi kedua kalinya atlet asal Riau itu tampil di Olimpiade. Sebelumnya, dia melakukan debutnya di edisi Tokyo 2020 di nomor 400 meter gaya ganti perorangan putri.

Sementara itu, di Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024, Azzahra akan turun di nomor yang berbeda. Kali ini, dia bakal tampil di nomor 200 meter gaya ganti putri.

Azzahra pun mengungkapkan bahwa persiapannya menuju Olimpiade Paris 2024 berjalan cukup apik dan sudah mencapai 90 persen. Masih ada waktu baginya untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi sebab baru akan tampil pada 2 Agustus 2024.

“Persiapannya sih sampai sekarang Alhamdulilah cukup lancar, baik juga, masih berlatih ya. Untuk sekarang sih persiapannya sudah 90% lah karena aku sendiri baru turun di tanggal 2 (Agustus),” kata Azzahra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.

Pada Olimpiade Tokyo 2020, Azzahra tak berhasil melaju ke putaran final. Dia terhenti di babak kualifikasi setelah finis kedua di heat 1.

Atlet berusia 22 tahun itu pun mengaku masih gugup menjelang tampil dalam Olimpiade keduanya ini. Terlebih, suasana di Tokyo dan Paris jelas sangat berbeda karena saat edisi 2020 dihelat tiga tahun lalu, dunia masih diselubungi oleh pandemi Covid-19. Meski begitu, dia bertekad untuk memberikan performa terbaiknya.