Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: Azzahra Permatahani Ungkap Target dan Persiapan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |02:06 WIB
Olimpiade Paris 2024: Azzahra Permatahani Ungkap Target dan Persiapan
Azzahra Permatahani akan mentas di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Atlet renang Indonesia, Azzahra Permatahani, mengungkapkan target dan persiapan jelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Dia menyatakan persiapan nyaris sempurna. Tetapi, dia ogah memasang target muluk-muluk di pesta olahraga terakbar di dunia tersebut.

Azzahra menjadi salah satu dari dua atlet renang Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dia mengamankan tiket ke ajang empat tahunan itu lewat jalur kuota universality place.

Azzahra Permatahani

Ini menjadi kedua kalinya atlet asal Riau itu tampil di Olimpiade. Sebelumnya, dia melakukan debutnya di edisi Tokyo 2020 di nomor 400 meter gaya ganti perorangan putri.

Sementara itu, di Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024, Azzahra akan turun di nomor yang berbeda. Kali ini, dia bakal tampil di nomor 200 meter gaya ganti putri.

Azzahra pun mengungkapkan bahwa persiapannya menuju Olimpiade Paris 2024 berjalan cukup apik dan sudah mencapai 90 persen. Masih ada waktu baginya untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi sebab baru akan tampil pada 2 Agustus 2024.

“Persiapannya sih sampai sekarang Alhamdulilah cukup lancar, baik juga, masih berlatih ya. Untuk sekarang sih persiapannya sudah 90% lah karena aku sendiri baru turun di tanggal 2 (Agustus),” kata Azzahra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.

Pada Olimpiade Tokyo 2020, Azzahra tak berhasil melaju ke putaran final. Dia terhenti di babak kualifikasi setelah finis kedua di heat 1.

Atlet berusia 22 tahun itu pun mengaku masih gugup menjelang tampil dalam Olimpiade keduanya ini. Terlebih, suasana di Tokyo dan Paris jelas sangat berbeda karena saat edisi 2020 dihelat tiga tahun lalu, dunia masih diselubungi oleh pandemi Covid-19. Meski begitu, dia bertekad untuk memberikan performa terbaiknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement