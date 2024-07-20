2 Calon Lawan Anthony Ginting di Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Toma Junior Popov!

SEBANYAK 2 pebulutangkis akan menjadi calon lawan Anthony Ginting di Olimpiade Paris 2024. Ginting wajib mengalahkan keduanya untuk bisa terus melaju hingga final dan membayar kegagalannya di Olimpiade edisi sebelumnya.

Seperti diketahui, pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu, Anthony Ginting hanya mampu membawa medali perunggu ke tanah air. setelah tampil luar biasa di babak fase grup hingga perempat final, pebulutangkis asal Cimahi itu tumbang dari tunggal putra China, Chen Long di babak semifinal.

Beruntungnya, Ginting mampu untuk bangkit sehingga berhasil tampil spartan di perebutan posisi ketiga. Ia pun sukses mengalahkan Kevin Cordon asal Guatemala dalam dua game langsung 21-11 dan 21-13 untuk membawa pulang setidaknya medali perunggu ke Indonesia.

Pada Olimpiade Paris 2024 ini, Anthony Ginting mendapat kesempatan untuk menebus kegagalannya di edisi sebelumnya. Bersama dengan Jonatan Christie, Ginting akan menjadi wakil Indonesia di cabang olahraga bulutangkis sektor tunggal putra.

Meski begitu, langkah Ginting dipastikan tidak akan mudah. Sebab, ia yang bergabung di Grup B akan berhadapan dengan tunggal putra dunia yang dapat dibilang berstatus underdog.

Howard Shu





Pebulutangkis calon lawan Anthony Ginting di Olimpiade Paris 2024 adalah tunggal putra asal Amerika Serikat, Howard Shu. Secara peringkat, pebulutangkis 34 tahun itu memang hanya duduk di ranking 76 BWF, terpaut jauh dari tunggal putra kebanggaan Indonesia yang berada di top 10.

Meski begitu, Ginting tak boleh meremehkan lawannya. Bagaimanapun, Howard Shu adalah andalan Amerika Serikat yang telah mengukir banyak prestasi. Diantaranya, ia pernah menjuarai ajang Carebaco International 2011, Nigeria International 2015, New Caledonia International 2015, South Africa International 2015, hingga yang paling baru adalah French Guiana International 2023.

Untuk iu, Ginting tetap perlu mewaspadai kemampuan Howard Shu. Ia harus mengeluarkan permainan terbaiknya agar dapat meraih poin kemenangan.