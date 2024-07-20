Red Bull Racing Kirim Sinyal Perang ke Pesaingnya Jelang Kualifikasi F1 GP Hungaria 2024

MOGYOROD – Penasihat Balap Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, mengirim peringatan keras kepada McLaren F1 Team menjelang Kualifikasi F1 GP Hungaria 2024. Ia menegaskan, timnya sudah menemukan formula tepat untuk mengalahkan skuad asal Woking tersebut.

Red Bull Racing tertinggal dalam tiga sesi latihan di F1 GP Hungaria 2024. Dua pembalapnya, Max Verstappen dan Sergio Perez gagal mengamankan tempat tercepat dalam sesi latihan di Sirkuit Hungaroring, Mogyorod, tersebut.

Akibatnya, Red Bull Racing harus melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan performa mobil RB20. Marko mengatakan, peningkatan ini sudah dilakukan dan akan diterapkan saat mobil beradu cepat di sesi kualifikasi.

“Kesimpulannya adalah pembaruan ini berhasil,” kata Marko dikutip dari Planet F1, Sabtu (20/7/2024).

“Checo (Sergio Perez) sebenarnya memiliki peningkatan yang sama, kecuali satu bagian. Hanya bagian itu yang paling terlihat. Itulah sebabnya orang berpikir Checo tidak memiliki peningkatan, tetapi ia memiliki sebagian besar peningkatan,” sambung pria asal Austria itu.

“Perbedaan performa antara kedua mobil itu (Verstappen dan Perez) hanya sedikit,” tukas Marko.