Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Red Bull Racing Kirim Sinyal Perang ke Pesaingnya Jelang Kualifikasi F1 GP Hungaria 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |20:28 WIB
Red Bull Racing Kirim Sinyal Perang ke Pesaingnya Jelang Kualifikasi F1 GP Hungaria 2024
Red Bull Racing mengirim sinyal perang ke McLaren jelang F1 GP Hungaria 2024 (Foto: Reuters/Bernadett Szabo)
A
A
A

MOGYOROD – Penasihat Balap Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, mengirim peringatan keras kepada McLaren F1 Team menjelang Kualifikasi F1 GP Hungaria 2024. Ia menegaskan, timnya sudah menemukan formula tepat untuk mengalahkan skuad asal Woking tersebut.

Red Bull Racing tertinggal dalam tiga sesi latihan di F1 GP Hungaria 2024. Dua pembalapnya, Max Verstappen dan Sergio Perez gagal mengamankan tempat tercepat dalam sesi latihan di Sirkuit Hungaroring, Mogyorod, tersebut.

Max Verstappen (Red Bull Racing) beraksi di Tes Pramusim F1 2024 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Akibatnya, Red Bull Racing harus melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan performa mobil RB20. Marko mengatakan, peningkatan ini sudah dilakukan dan akan diterapkan saat mobil beradu cepat di sesi kualifikasi.

“Kesimpulannya adalah pembaruan ini berhasil,” kata Marko dikutip dari Planet F1, Sabtu (20/7/2024).

“Checo (Sergio Perez) sebenarnya memiliki peningkatan yang sama, kecuali satu bagian. Hanya bagian itu yang paling terlihat. Itulah sebabnya orang berpikir Checo tidak memiliki peningkatan, tetapi ia memiliki sebagian besar peningkatan,” sambung pria asal Austria itu.

“Perbedaan performa antara kedua mobil itu (Verstappen dan Perez) hanya sedikit,” tukas Marko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement