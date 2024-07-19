Jelang Debut di Olimpiade Paris 2024, Joe Aditya Merasa Tegang tapi Antusias

JAKARTA – Atlet renang Indonesia, Joe Aditya, merasa campur aduk jelang debut di Olimpiade Paris 2024. Dia merasa tegang, tetapi tetap antusias.

Joe mengamankan tiket ke Olimpiade 2024 lewat jalur kuota universality place. Tak sendirian, dia mentas di Paris bersama satu atlet renang lain Tanah Air, yakni Azzahra Permatahani.

Berbeda dengan Azzahra yang sudah pernah bertanding di Olimpiade pada Tokyo 2020 lalu, ini menjadi pertama kalinya Joe mentas di ajang empat tahunan tersebut. Mereka berdua dijadwalkan mulai bertanding pada 2 Agustus 2024.

Joe pun tak memungkiri bahwa dirinya merasa tegang jelang menjalani debutnya di Olimpiade. Kendati demikian, dia juga antusias menyambutnya karena tampil di panggung olahraga terakbar sejagad raya itu merupakan impiannya.

"Tegang sih pasti, tapi juga antusias karena tampil di Olimpiade adalah cita-cita saya," kata Joe kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.

Di Olimpiade Paris 2024, Joe akan turun di nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra. Dia akan bersaing dengan 40 atlet lainnya di Paris, termasuk sang peraih medali emas di Tokyo 2020, yakni wakil Amerika Serikat, Caeleb Dressel.