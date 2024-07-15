Kisah Mohammad Ahsan yang Dicintai Banyak Masyarakat Malaysia

KISAH Mohammad Ahsan yang dicintai banyak Masyarakat Malaysia menarik untuk dibahas. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu legenda bulutangkis Malaysia, Tan Boon Heong.

Dalam video unggahan di YouTube pribadinya Tan Boon Heong menyebutkan, bahwa warga Malaysia sangat menyukai permainan ganda putra senior Indonesia, yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Sebagai catatan, Tan Boon Heong memutuskan gantung raket pada 2015 lalu. Dia pun mengaku iri dengan Ahsan/Hendra yang masih bisa bersaing di level atas hingga saat ini.

“Di Malaysia sekarang banyak orang suka melihat kalian (Ahsan/Hendra) main, saya saja mengikuti setiap kali kalian main, karena kalian beda dengan pemain zaman sekarang,” ucapnya.

Tan Boon Heong membeberkan penyebab utamanya alasan Ahsan/Hendra begitu dicintai Masyarakat Malaysia. Tak lain dan tak bukan adalah karena di usia yang semenjana, Ahsan/Hendra tampak tak tergempur dengan pasangan muda lainnya.