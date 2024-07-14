Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Menyentuh Marc Marquez, Dituntun Gresini Ducati untuk Bangkit dari Keterpurukan Bersama Honda di MotoGP

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |12:57 WIB
Kisah Menyentuh Marc Marquez, Dituntun Gresini Ducati untuk Bangkit dari Keterpurukan Bersama Honda di MotoGP
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
KISAH menyentuh Marc Marquez yang dituntun Gresini Ducati untuk bangkit dari keterpurukan bersama Honda di MotoGP menarik diulas. Momen itu sendiri terjadi di MotoGP 2024 ini.

Ya, Marc Marquez bergabung dengan Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu berpasangan dengan sang adik, Alex Marquez untuk membela tim satelit milik Ducati.

Marc Marquez

Merapatnya Marquez sempat membuat geger mengingat kesetiannya bersama Repsol Honda sejak debut di MotoGP. Namun demikian, The Baby Alien mengakui bahwa Honda sudah tertinggal jauh dari para pesaingnya.

Marquez pun senang dengan keputusannya untuk merapat ke Gresini Ducati. Pembalap berusia 31 tahun itu mengaku Gresini Ducati telah menuntunnya untuk bangkit dari keterpurukan.

“Ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan tim Gresini, mereka menawarkan saya kesempatan. Honda mengizinkan saya mengambil langkah ini dan saya juga ingin berterima kasih kepada Honda atas hal itu,” kata Marquez, dinukil dari Speedweek, Minggu (14/7/2024).

