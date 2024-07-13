Alasan Ada Duet Baru Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Leo Rolly/Bagas Daniel di Japan Open 2024

JAKARTA – Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, beri penjelasan tentang duet baru di Japan Open 2024. Dia mengatakan duet baru ini hadir sebagai bagian refresh tim ganda putra usai Olimpiade Paris 2024.

Ya, dua pasangan baru hadir di sektor ganda putra pada ajang Japan Open 2024. Duet itu adalah Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Ini merupakan penukaran dari duet lama, yakni Bagas/Fikri dan Leo/Daniel.

"Iya memang sudah keputusan untuk menukar Leo/Daniel dan Bagas/Fikri menjadi Leo/Bagas, Fikri/Daniel," ucap Aryono dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (13/7/2024).

"Ini menjadi bagian dari refresh di tim ganda putra," tambahnya.