Profil Amir Tyson, Putra Mike Tyson yang Tajir dan Hidup Glamour

Amir Tyson, putra dari Mike Tyson, punya kekayaan melimpah dan hidup glamour (Foto: Instagram/@amir_j_tyson)

BERIKUT profil Amir Tyson, putra petinju legendaris Mike Tyson yang bergelimang harta. Hal tersebut tidak terlepas dari kesuksesan sang ayah di dunia tinju.

Tyson diketahui memiliki tujuh orang anak. Si Leher Beton terkenal playboy di masa jayanya dan pernah menjalin hubungan dengan sejumlah perempuan seperti Naomi Campbell dan Lauren Woodland.

Amir sendiri merupakan buah cinta Tyson dengan Monica Turner. Keduanya menjalin bahtera rumah tangga dalam pernikahan pada kurun 1997-2003.

Dari semua anak Tyson, hanya Amir yang mengikuti jejak sang ayah sebagai petinju. Pria berusia 25 tahun itu juga dikenal punya kehidupan mewah.

Amir kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Selain deretan mobil mewah dan sebuah jet pribadi, ia juga memiliki sebuah rumah megah di kawasan Maryland.

Bukan hanya itu, Amir sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya dengan pesta-pesta mewah. Hidupnya bak impian setiap insan di dunia.