Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Amir Tyson, Putra Mike Tyson yang Tajir dan Hidup Glamour

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |13:41 WIB
Profil Amir Tyson, Putra Mike Tyson yang Tajir dan Hidup Glamour
Amir Tyson, putra dari Mike Tyson, punya kekayaan melimpah dan hidup glamour (Foto: Instagram/@amir_j_tyson)
A
A
A

BERIKUT profil Amir Tyson, putra petinju legendaris Mike Tyson yang bergelimang harta. Hal tersebut tidak terlepas dari kesuksesan sang ayah di dunia tinju.

Tyson diketahui memiliki tujuh orang anak. Si Leher Beton terkenal playboy di masa jayanya dan pernah menjalin hubungan dengan sejumlah perempuan seperti Naomi Campbell dan Lauren Woodland.

Mike Tyson

Amir sendiri merupakan buah cinta Tyson dengan Monica Turner. Keduanya menjalin bahtera rumah tangga dalam pernikahan pada kurun 1997-2003.

Dari semua anak Tyson, hanya Amir yang mengikuti jejak sang ayah sebagai petinju. Pria berusia 25 tahun itu juga dikenal punya kehidupan mewah.

Amir kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Selain deretan mobil mewah dan sebuah jet pribadi, ia juga memiliki sebuah rumah megah di kawasan Maryland.

Bukan hanya itu, Amir sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya dengan pesta-pesta mewah. Hidupnya bak impian setiap insan di dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150125/daud_yordan_vs_geisler_ap-7dLQ_large.jpg
Tinju PFM Cup I 2025 Resmi Digelar, Dibuka dengan Duel Sengit Daud Yordan vs Geisler Ap!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement