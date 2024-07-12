Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Komitmen Valentino Rossi Bikin VR46 Racing Team Tak Gabung Yamaha

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |21:03 WIB
Komitmen Valentino Rossi Bikin VR46 Racing Team Tak Gabung Yamaha
Valentino Rossi berkomitmen tak ingin melibatkan sejarahnya dengan Yamaha di tim VR46 Racing Team (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
TAVULLIA – Komitmen Valentino Rossi membuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team tak jadi bergabung dengan Yamaha Motor Racing di MotoGP 2025. Hal itu disampaikan manajer tim sekaligus sahabat sang pemilik Alessio Salucci.

Yamaha akhirnya memutuskan untuk merekrut Pramac Racing sebagai tim satelit mereka mulai MotoGP 2025. Mereka membuat tim arahan Gino Borsoi itu berpisah dengan Ducati setelah bertahun-tahun menikmati kesuksesan bersama.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team diluncurkan pada 24 Januari 2024 (Foto: VR46 Racing Team)

Pramac menjalin kontrak multi tahun dengan merek asal Jepang itu. Menurut laporan yang tersebar di media, mereka bakal bekerja sama setidaknya selama tujuh tahun.

Kabar tersebut cukup menggemparkan publik. Sebab, pada awalnya VR46-lah yang dirumorkan bakal merapat ke Yamaha sebagai tim satelit tahun depan.

Alasannya sangat kuat yakni kedekatan Rossi sebagai pemilik tim dengan Yamaha. Seperti diketahui, mereka telah menjalin kesuksesan selama bertahun-tahun di MotoGP saat sang legenda masih aktif sebagai pembalap.

Namun ternyata, Salucci menceritakan sejak awal dirinya dan Rossi sudah berkomitmen untuk tidak membawa koneksi dalam sejarah yang telah ditorehkan legenda asal Italia itu di masa lalu dengan timnya sekarang. Oleh karena itu, mereka tak begitu saja bergabung dengan Yamaha dan meninggalkan Ducati.

“Ketika Vale dan saya berbicara, kami sepakat pada satu hal: sejarahnya tidak dapat mengkondisikan proyek olahraga yang lahir kemudian di tim ini,” kata Salucci, dilansir dari Motosan, Jumat (12/7/2024).

1 2
