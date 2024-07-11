Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Belum Punya Tim untuk MotoGP 2025, Jack Miller Enggan Jadi Test Rider

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |22:22 WIB
Belum Punya Tim untuk MotoGP 2025, Jack Miller Enggan Jadi <i>Test Rider</i>
Jack Miller enggan menjadi test rider meski belum punya tim di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@jackmilleraus)
JACK Miller masih belum mendapatkan tim untuk MotoGP 2025. Namun, ia juga enggan menjadi test rider atau pembalap penguji pada musim depan.

Seperti diketahui, posisi Miller di tim pabrikan Red Bull KTM harus digantikan oleh Pedro Acosta. Itu tidak terlepas dari penampilan apik sang rookie di MotoGP 2024.

Jack Miller

Kursi di KTM pada MotoGP 2025 sudah terisi semua. Red Bull KTM diisi oleh Brad Binder dan Acosta. Sementara, Red Bull KTM Tech3 dihuni Enea Bastianini dan Maverick Vinales.

Miller pun masih dibuat sibuk mencari tim baru untuk MotoGP 2025. Pembalap asal Australia itu mengungkapkan belum berminat untuk menurunkan statusnya menjadi pembalap penguji.

“Untuk saat ini, saya bahkan tidak bisa menempatkan diri saya di ranah itu karena saya tidak menganggap diri saya sebagai test rider,” ujar Miller, dilansir dari Crash, Kamis (11/7/2024).

Eks rider Ducati Lenovo ini masih memiliki hasrat yang tinggi untuk bersaing dengan rider lain di musim depan. Oleh karena itu, Miller mengesampingkan untuk menjadi pembalap penguji kendati peluangnya boleh dibilang cukup besar.

