Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Miguel Oliveira Pasrah Lihat Ducati Dominan di MotoGP Jerman 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |11:13 WIB
Miguel Oliveira Pasrah Lihat Ducati Dominan di MotoGP Jerman 2024
Ducati Corse begitu dominan pada MotoGP Jerman 2024 (Foto: Reuters/Matthias Rietschel)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Dominasi Ducati Corse begitu terasa pada MotoGP Jerman 2024. Tiga pembalap teratas yakni Francesco Bagnaia, Marc Marquez, dan Alex Marquez, merupakan penunggang motor Desmosedici GP. Hal itu membuat Miguel Oliveira pasrah.

Balapan utama MotoGP Jerman 2024 berakhir dengan kemenangan Bagnaia (Ducati Lenovo). Kemudian, lima besar diisi oleh para pembalap Ducati, yakni Alex Marquez dan Marc Marquez dari Gresini Racing, diikuti Enea Bastianini (Ducati Lenovo), serta Franco Morbidelli (Pramac Ducati).

Francesco Bagnaia vs Jorge Martin di MotoGP Jerman 2024 (Foto: Reuters/Matthias Rietschel)

Baru setelah itu Oliveira di urutan keenam menjadi pembalap non-Ducati yang mengekor di belakang Morbidelli. Padahal, pria asal Portugal itu mampu menempati posisi kedua di starting grid dan berhasil naik podium pada sprint race MotoGP Jerman 2024.

"Saya mengira bisa tampil cepat seperti saat sprint race lagi, tetapi saat balapan utama dimulai, saya langsung merasa itu hal yang mustahil," ucap Oliveira dilansir dari Speedweek, Selasa (9/7/2024).

"Saya merasa tidak memiliki cengkraman dan stabilitas sejak dimulainya balapan utama, tidak seperti saat sprint race," tambah pembalap tim Trackhous Racing MotoGP Team itu.

Tak hanya itu, Oliveira juga pasrah melihat para pembalap Ducati dengan motornya yang luar biasa dan mumpuni. Menurutnya, tim asal Italia tersebut memiliki jawaban atas segala kebutuhan yang dibutuhkan para pembalap.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement