Miguel Oliveira Pasrah Lihat Ducati Dominan di MotoGP Jerman 2024

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Dominasi Ducati Corse begitu terasa pada MotoGP Jerman 2024. Tiga pembalap teratas yakni Francesco Bagnaia, Marc Marquez, dan Alex Marquez, merupakan penunggang motor Desmosedici GP. Hal itu membuat Miguel Oliveira pasrah.

Balapan utama MotoGP Jerman 2024 berakhir dengan kemenangan Bagnaia (Ducati Lenovo). Kemudian, lima besar diisi oleh para pembalap Ducati, yakni Alex Marquez dan Marc Marquez dari Gresini Racing, diikuti Enea Bastianini (Ducati Lenovo), serta Franco Morbidelli (Pramac Ducati).

Baru setelah itu Oliveira di urutan keenam menjadi pembalap non-Ducati yang mengekor di belakang Morbidelli. Padahal, pria asal Portugal itu mampu menempati posisi kedua di starting grid dan berhasil naik podium pada sprint race MotoGP Jerman 2024.

"Saya mengira bisa tampil cepat seperti saat sprint race lagi, tetapi saat balapan utama dimulai, saya langsung merasa itu hal yang mustahil," ucap Oliveira dilansir dari Speedweek, Selasa (9/7/2024).

"Saya merasa tidak memiliki cengkraman dan stabilitas sejak dimulainya balapan utama, tidak seperti saat sprint race," tambah pembalap tim Trackhous Racing MotoGP Team itu.

Tak hanya itu, Oliveira juga pasrah melihat para pembalap Ducati dengan motornya yang luar biasa dan mumpuni. Menurutnya, tim asal Italia tersebut memiliki jawaban atas segala kebutuhan yang dibutuhkan para pembalap.