Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Ini Ungkapan Kebahagian Lewis Hamilton Usai Akhiri Puasa Kemenangan 946 Hari di F1 GP Inggris 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |00:02 WIB
Ini Ungkapan Kebahagian Lewis Hamilton Usai Akhiri Puasa Kemenangan 946 Hari di F1 GP Inggris 2024
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton. (Foto: Reuters)
A
A
A

SILVERSTONE – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton tengah berbahagia usai menang di negara kelahirannya, yakni di Formula One (F1) GP Inggris 2024. Hasil itu semakin spesial karena kemenangan tersebut mengakhiri puasa kemenangan Hamilton yang sudah berlangsung selama 946 hari alias nyaris tiga tahun lamanya.

Ya, pembalap asal Inggris itu sukses tampil mengesankan dihadapan pendukungnya sendiri di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris pada Minggu 7 Juli 2024. Hamilton menang setelah mengasapi Max Verstappen (Red Bull Racing) dan Lando Norris (McLaren).

Ini merupakan kemenangan pertama bagi Hamilton setelah 946 hari menunggu. Diketahui, terakhir kali Hamilton meraih kemenangan di ajang F1 GP adalah pada seri balapan di Jeddah, Arab Saudi tahun 2021 silam.

Hamilton mengakui kemenangan ini mengundang air mata untuknya. Tangis bahagia mewarnai podium karena akhirnya berhasil meraih kemenangan setelah sekian lama. Hamilton mengatakan, kemenangan ini sangat Istimewa untuknya.

Lewis Hamilton

“Kemenangan ini tidak bisa dibandingkan dengan kemenangan lainnya, terutama karena saya harus menunggu begitu lama untuk meraihnya. Tidak mudah menghadapi hilangnya gelar juara pada tahun 2021,” kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Selasa (9/7/2024).

“Kemudian terjadilah peralihan ke mobil sayap pada tahun 2022, dan kita jarang memiliki mobil yang mampu menang dalam beberapa tahun terakhir. Fase ini merupakan tantangan besar bagi semua orang di tim Mercedes,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement