Ini Ungkapan Kebahagian Lewis Hamilton Usai Akhiri Puasa Kemenangan 946 Hari di F1 GP Inggris 2024

SILVERSTONE – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton tengah berbahagia usai menang di negara kelahirannya, yakni di Formula One (F1) GP Inggris 2024. Hasil itu semakin spesial karena kemenangan tersebut mengakhiri puasa kemenangan Hamilton yang sudah berlangsung selama 946 hari alias nyaris tiga tahun lamanya.

Ya, pembalap asal Inggris itu sukses tampil mengesankan dihadapan pendukungnya sendiri di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris pada Minggu 7 Juli 2024. Hamilton menang setelah mengasapi Max Verstappen (Red Bull Racing) dan Lando Norris (McLaren).

Ini merupakan kemenangan pertama bagi Hamilton setelah 946 hari menunggu. Diketahui, terakhir kali Hamilton meraih kemenangan di ajang F1 GP adalah pada seri balapan di Jeddah, Arab Saudi tahun 2021 silam.

Hamilton mengakui kemenangan ini mengundang air mata untuknya. Tangis bahagia mewarnai podium karena akhirnya berhasil meraih kemenangan setelah sekian lama. Hamilton mengatakan, kemenangan ini sangat Istimewa untuknya.

“Kemenangan ini tidak bisa dibandingkan dengan kemenangan lainnya, terutama karena saya harus menunggu begitu lama untuk meraihnya. Tidak mudah menghadapi hilangnya gelar juara pada tahun 2021,” kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Selasa (9/7/2024).

“Kemudian terjadilah peralihan ke mobil sayap pada tahun 2022, dan kita jarang memiliki mobil yang mampu menang dalam beberapa tahun terakhir. Fase ini merupakan tantangan besar bagi semua orang di tim Mercedes,” sambungnya.