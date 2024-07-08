Olimpiade Paris 2024: Presiden Jokowi Bakal Lepas 29 Atlet Indonesia ke Prancis

JAKARTA – Sebanyak 29 atlet Indonesia akan dilepas Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) sebelum berangkat ke Olimpiade Paris 2024. Menurut pemaparan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, momen pelepasan wakil Indonesia ke Prancis itu akan berlangsung pekan ini, tepatnya pada Rabu 10 Juli 2024.

Indonesia dipastikan memiliki 29 atlet yang akan tampil di Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Mereka berasal dari 12 cabang olahraga (cabor), yakni angkat besi, atletik, balap sepeda, bulutangkis, dayung, judo, menembak, panahan, panjat tebing, renang, selancar ombak dan senam artistik.

Okto pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah masuk dalam fase akhir persiapan menuju Paris 2024. Salah satu hal yang wajib diperhatikan oleh KOI adalah semua atlet dan ofisial Tim Merah-Putih berangkat ke ajang empat tahunan itu dalam kondisi yang fit.

"Kami sudah memasuki fase akhir persiapan. Fase akhir ini memang sangat krusial karena kami harus memastikan semua atlet dan ofisial yang akan berangkat dalam keadaan sehat," kata Okto kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2024.

Lebih lanjut, Okto membeberkan bahwa Kontingen Indonesia akan dilepas secara langsung oleh Presiden Jokowi pada Rabu (10/7/2024) mendatang. Tiga hari kemudian, mereka baru akan berangkat ke Paris.