Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Makanan yang Disebut Ade Rai Penyebab Berat Badan Sulit Turun, Nomor 1 Pelengkap Hidangan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |09:20 WIB
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Penyebab Berat Badan Sulit Turun, Nomor 1 Pelengkap Hidangan
Ade Rai menyebut lima makanan ini penyebab berat badan sulit turun (Foto: Instagram/@ade_rai)
A
A
A

BERIKUT lima makanan yang disebut Ade Rai sebagai penyebab berat badan sulit turun. Seluruh makanan atau bahan makanan ini cukup sering dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Ade Rai merupakan mantan atlet binaraga Indonesia. Di usia yang telah menginjak 54 tahun, pria asal Bali itu terlihat masih fit dan awet muda.

Ade Rai

Kali ini, Ade Rai berbagi tips mengenai lima makanan yang menyebabkan berat badan sulit turun. Apa saja? Simak ulasan berikut ini

5 Makanan yang Disebut Ade Rai Penyebab Berat Badan Sulit Turun

5. Kue

Kue

Masyarakat Indonesia terbiasa menyantap kue tradisional di pagi hari. Beberapa varian merupakan favorit, sebut saja seperti kue basah, kering, kue tart, hingga sereal.

Padahal, makanan yang dianggap camilan itu adalah salah satu penyebab berat badan sulit turun. Hal itu karena bisa total memakan 7-9 kali dalam sehari jika dihitung di luar makan berat.

4. Mi atau Pasta

Mie

Banyak orang yang enggan memakan nasi tapi memilih memakan mi atau pasta dengan anggapan bisa mengurangi berat badan. Menurut Ade Rai, menyantap mi atau pasta yang berbahan dasar tepung terigu justru bisa menaikkan berat badan.

Tentu, porsi juga ikut berperan. Jadi, mengonsumsi makanan ini berlebihan juga tentunya bisa berdampak ke berat badan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/40/3156058/pebulu_tangkis_cantik_alexandra_boje_kagum_dengan_indahnya_indonesia-EQDn_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Alexandra Boje yang Kagum dengan Indahnya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/40/3155499/simak_kisah_sedih_petenis_cantik_india_radhika_yadav_yang_tewas_ditembak_sang_ayah-LpaD_large.jpg
Kisah Sedih Petenis Cantik asal India Radhika Yadav, Tewas Ditembak sang Ayah karena Tak Tahan Dihina Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/43/3154974/ade_rai_menyebut_10_makanan_ini_harus_dijauhi_jika_ingin_awet_muda-92nt_large.jpg
10 Makanan Ini Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Susah Banget!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement