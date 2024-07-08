5 Makanan yang Disebut Ade Rai Penyebab Berat Badan Sulit Turun, Nomor 1 Pelengkap Hidangan

Ade Rai menyebut lima makanan ini penyebab berat badan sulit turun (Foto: Instagram/@ade_rai)

BERIKUT lima makanan yang disebut Ade Rai sebagai penyebab berat badan sulit turun. Seluruh makanan atau bahan makanan ini cukup sering dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Ade Rai merupakan mantan atlet binaraga Indonesia. Di usia yang telah menginjak 54 tahun, pria asal Bali itu terlihat masih fit dan awet muda.

Kali ini, Ade Rai berbagi tips mengenai lima makanan yang menyebabkan berat badan sulit turun. Apa saja? Simak ulasan berikut ini

5 Makanan yang Disebut Ade Rai Penyebab Berat Badan Sulit Turun

5. Kue





Masyarakat Indonesia terbiasa menyantap kue tradisional di pagi hari. Beberapa varian merupakan favorit, sebut saja seperti kue basah, kering, kue tart, hingga sereal.

Padahal, makanan yang dianggap camilan itu adalah salah satu penyebab berat badan sulit turun. Hal itu karena bisa total memakan 7-9 kali dalam sehari jika dihitung di luar makan berat.

4. Mi atau Pasta





Banyak orang yang enggan memakan nasi tapi memilih memakan mi atau pasta dengan anggapan bisa mengurangi berat badan. Menurut Ade Rai, menyantap mi atau pasta yang berbahan dasar tepung terigu justru bisa menaikkan berat badan.

Tentu, porsi juga ikut berperan. Jadi, mengonsumsi makanan ini berlebihan juga tentunya bisa berdampak ke berat badan.