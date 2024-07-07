Tukar Pikiran dengan Fabio Quartararo, Di Giannantonio Tertarik Gabung Yamaha

FABIO Di Giannantonio mengaku telah berdiskusi dengan Fabio Quartararo mengenai proyek Yamaha. Di Giannantonio pun memberikan sinyal kalau dirinya siap bergabung ke tim asal Jepang itu di MotoGP 2025.

Di Giannantonio bisa dibilang saat ini menjadi rider yang diperebutkan banyak tim. Hal itu tak luput dari performanya sejauh ini yang ciamik. Rider asal Italia itu saat ini sedang duduk di peringkat delapan dengan koleksi 92 poin.

Terkait itu, Di Giannantonio mengakui kalau saat ini memang cukup banyak yang tertarik padanya. Fenomena yang berbanding terbalik pada musim lalu karena dia hampir saja tidak mendapatkan tempat di MotoGP.

Di Giannantonio mengungkapkan bahwa sikapnya jelas, yakni ingin memiliki proyek di suatu tim yang dipimpinnya. Bahkan dia mengakui sejauh ini ada tiga rencana terkait masa depannya.

“Dibandingkan tahun lalu, saya berada dalam situasi yang berbeda. Saya masih memutuskan arah mana yang harus diambil dan untuk saat ini yang saya inginkan adalah memiliki proyek yang dapat saya pimpin,” tutur Di Giannantonio, dilansir dari Motosan.

“Saya akan membicarakannya hari ini dan juga di lain waktu, beberapa minggu mendatang. Namun, kami hampir menyelesaikan kontrak saya, mengetahui bahwa saya memiliki tiga rencana. Sebenarnya, ada rencana A, B, dan C. Saya yakin akhir pekan ini atau setelah balapan semuanya akan baik-baik saja dan menjadi lebih jelas,” sambungnya.