Alex Marquez Enggan Bocorkan Tandem Barunya di Gresini Ducati untuk MotoGP 2025

ALEX Marquez enggan membocorkan siapa sosok yang akan menjadi tandem barunya di tim Gresini Ducati untuk MotoGP 2025. Adik dari Marc Marquez itu hanya bisa memastikan kalau dia akan siap untuk bersaing dengan siapapun rider yang terpilih nanti.

Seperti diketahui, Alex Marquez telah resmi bertahan di Gresini Ducati pada musim depan. Kepastian itu setelah kedua pihak sepakat memperpanjang kerjasamanya hingga musim 2026.

Itu artinya, masih ada satu kursi yang kosong. Mengingat, Marc Marquez akan naik ke tim pabrikan Ducati, yakni Ducati Lenovo, pada MotoGP 2025. Namun begitu, belum diketahui pasti siapa sosok yang akan mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Marquez.

Disinggung mengenai tandemnya di musim depan, Alex Marquez mengakui sudah mendengar banyak nama. Tapi, pembalap berusia 28 tahun ini tidak ingin mengungkapnya. Dia hanya menyatakan kalau ingin punya tandem yang punya kecepatan.

“Soal motor, itu adalah sesuatu yang bisa dijawab oleh tim lebih baik dari saya. Dan soal rekan setim saya, saya sudah mendengar banyak sekali nama,” kata Alex, dilansir dari Crash.