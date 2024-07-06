Hasil Kualifikasi F1 GP Inggris 2024: Asapi Lewis Hamilton, George Russell Amankan Pole Position

HASIL Kualifikasi F1 GP Inggris 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Mercedes-AMG Petronas, George Russell, sukses keluar sebagai yang tercepat sehingga mengamankan pole position.

Ya, sesi kualifikasi F1 GP Inggris 2024 telah selesai digelar selama 60 menit di Sirkuit Silverstone pada Sabtu (6/7/2024) malam WIB. Russell menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 25,819 detik.

Russell sukses mengasapi rekan setimnya, Lewis Hamilton. Dia unggul 0,171 detik dari Lewis Hamilton yang akan start dari posisi kedua dalam balapan utama nanti.

Semetar aitu, bintang Red Bull Racing, Max Verstappen, bakal memulai balapan di Silverstone dari posisi keempat. Dia diapit oleh dua pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.

Jalannya Kualifikasi

Verstappen langsung tancap gas di awal sesi Kualifikasi 1 (Q1) dan mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 37,518 detik. Dia unggul 0,2 detik atas Lewis Hamilton.

Akan tetapi, tak lama kemudian Hamilton mampu merebut tempat teratas dengan waktu 1 menit 37,134 detik. Setelah 11 menit sesi berjalan, bendera merah dikibarkan karena Sergio Perez mengalami kecelakaan.

Setelah tertunda lebih kurang 20 menit, Q1 kembali dimulai dengan rintik hujan yang turun di Sirkuit Silverstone. Verstappen sempat nyaris kembali ke posisi puncak, tetapi Hamilton justru berhasil mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,547 detik.

Pada akhirnya, Verstappen hanya berada di posisi tujuh di akhir Q1. Sementara yang tersingkir di sesi pertama kualifikasi ini adalah Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Perez dan Pierre Gasly.

Di awal Q2, Fernando Alonso membukukan waktu tercepat di angka 1 menit 27,652 detik. Dia unggul 0,1 detik di depan Nico Hulkenberg dengan Alex Albon melengkapi urutan tiga besar.

Namun, beberapa menit kemudian, Lando Norris merangsek naik ke posisi puncak dengan waktu 1 menit 27,432 detik, unggul 0,1 detik atas Carlos Sainz. Oscar Piastri, Alonso dan Hulkenberg terlempar dari lima besar.