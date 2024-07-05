F1 GP Inggris 2024: Lupakan Masalah dengan Max Verstappen, Lando Norris Siap Berjuang

SILVERSTONE – Pembalap McLaren, Lando Norris, fokus sepenuhnya menatap balapan F1 GP Inggris 2024. Dia memastikan sudah melupakan masalah dengan Max Verstappen (Red Bull Racing).

Lando Norris akan berjuang kembali setelah gagal mengamankan podium di F1 GP Austria 2024. Pembalap asal Inggris itu diketahui sempat terlibat senggolan dengan Max Verstappen sehingga harus menyelesaikan balapan lebih awal karena kerusakan mobil di Red Bull Ring, Austria pada 30 Juni 2024.

Insiden itu menyebabkan Norris menutup balapan di posisi terakhir (20). Meski tetap mendapatkan enam poin, kejadian senggolan dengan Verstappen tentu sangat merugikan bagi Norris.

Walau demikian, Norris mengaku sudah melupakan kejadian menyebalkan itu. Pembalap berusia 24 tahun itu mengatakan sedang fokus untuk mempersiapkan balapan di Sirkuit Silverstone.

“Secara umum, saya merasa baik-baik saja. Saya sangat bersemangat untuk Grand Prix Inggris,” kata Norris dikutip dari Planet F1, Jumat (5/7/2024).