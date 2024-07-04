Adu Gaji Termahal Francesco Bagnaia dengan Enea Bastianini di Tim Ducati Lenovo MotoGP 2024

ADU gaji termahal Francesco Bagnaia dengan Enea Bastianini di tim Ducati Lenovo pada MotoGP 2024. Siapa yang lebih besar?

Bukan rahasia umum lagi, Ducati saat ini tengah menjadi pabrikan dengan motor paling mengerikan di MotoGP. Sebab, seluruh pembalap Ducati baik di tim pabrikan maupun di tim satelit berada di posisi teratas klasemen MotoGP 2024 berkat performa Ducati Desmosedici.

Namun di antara semuanya, Ducati Lenovo yang notabene merupakan tim pabrikan jelas berada di atas semuanya. Dengan menggunakan varian terbaru Ducati Desmosedici, tim pabrikan asal Italia ini sukses menduduki peringkat teratas klasmen untuk tim.

Selain karena performa motornya yang sangat luar biasa, rider yang duduk dibalik kemudi juga memiliki andil besar dalam keberhasilan ini. Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia adalah dua sosok rider yang menjadi aktor di balik kesuksesan Ducati Lenovo merajai klasemen MotoGP 2024. Hal ini bisa terjadi karena keduanya konsisten untuk bersaing meraih podium di setiap balapannya.

Enea Bastianini contohnya. Pembalap berbakat asal Italia ini tampil cukup konsisten di seluruh balapan MotoGP musim ini. Saat ini, ia duduk di posisi keempat dengan raihan 136 poin, hanya terpaut 6 poin dari Marc Marquez di posisi ketiga.

Hal serupa juga dilakukan oleh Francesco Bagnaia. Sebagai pemegang titel juara back to back pada MotoGP 2022 dan 2023, pembalap yang akrab dipanggil Pecco ini juga mengincar gelar juara ketiga beruntun untuknya.

Bagnaia saat ini duduk di posisi kedua dengan torehan 190 poin. Sang pembalap asal Italia ini masih dalam misi untuk mengudeta Jorge Martin di posisi teratas yang memiliki 200 poin.