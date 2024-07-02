POBSI Pool Circuit 2024: Lampung Jadi Tuan Rumah Seri Ketiga!

TURNAMEN seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 akan digelar di Lampung. Ajang para pebiliar nasional untuk memburu poin ranking nasional ini berlangsung di Cabrio Premier, Jl WR Monginsidi Nomor 43 Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dari 17 hingga 20 Juli 2024.

Turnamen ini merupakan seri ketiga dari empat turnamen seri yang digelar oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI). Seri sebelumnya telah sukses dilaksanakan di Bali, dengan Gebby asal klub Rama keluar sebagai juara.

Para pebiliar terbaik Tanah Air akan bersaing tidak hanya untuk mengumpulkan poin ranking nasional. Mereka juga memperebutkan hadiah uang tunai dengan total Rp100 juta.

Saat ini, posisi puncak klasemen sementara masih dikuasai oleh Feri Satriyadi dari klub Mantra. Dia total mengumpulkan 1.535 poin.