Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Harus Operasi, Batal Comeback di MotoGP Jerman 2024?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |02:03 WIB
Alex Rins Harus Operasi, Batal Comeback di MotoGP Jerman 2024?
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins. (Foto: Instagram/alexrins)
A
A
A

ASSEN – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins, tampaknya batal comeback di MotoGP Jerman 2024 pasca absen di seri Belanda. Pasalnya menurut Manajer Tim Yamaha, Massimo Meregalli, Rins yang mengalami kecelakaan di Sirkuit Assen, Belanda, pada akhir pekan lalu tampaknya harus menjalani operasi terlebih dahulu sebelum bisa kembali ke lintasan lagi.

Rins harus mengalami nasib sial saat menjalani balapan utama MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Minggu (30/6/2024) malam WIB. Pasalnya, rider berpaspor Spanyol itu jatuh dan terpental dari motornya saat memasuki tikungan pertama. Dia pun langsung menyudahi balapannya.

Buntut dari kecelakaan itu, kata Meregalli, tangan Rins mengalami memar parah dan patah tulang pada kaki kanannya. Ridernya itu juga sudah terbang ke Madrid, Spanyol untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

“Alex (Rins) sangat tidak beruntung karena mengalami kecelakaan besar di tikungan pertama, terutama setelah start yang bagus. Tangan dan kaki kanannya terluka dan akan kembali ke Madrid untuk berkonsultasi dengan dokternya,” kata Meregalli, dilansir dari Crash, Senin (1/7/2024).

Alex Rins

Meregalli cukup bersyukur karena cedera Rins tidak bertambah parah. Tapi, dia belum bisa memastikan apakah pembalapnya itu bisa tampil di seri balapan MotoGP Jerman 2024 yang rencananya digelar di Sirkuit Sachsenring pada 5-7 Juli mendatang.

“Kami beruntung cederanya tidak bertambah parah, namun kemungkinan besar ia masih perlu menjalani operasi. Kami akan merilis kabar terbaru segera setelah kami mendapatkan informasi lebih lanjut,” terang Meregalli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement