Alex Rins Harus Operasi, Batal Comeback di MotoGP Jerman 2024?

ASSEN – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Alex Rins, tampaknya batal comeback di MotoGP Jerman 2024 pasca absen di seri Belanda. Pasalnya menurut Manajer Tim Yamaha, Massimo Meregalli, Rins yang mengalami kecelakaan di Sirkuit Assen, Belanda, pada akhir pekan lalu tampaknya harus menjalani operasi terlebih dahulu sebelum bisa kembali ke lintasan lagi.

Rins harus mengalami nasib sial saat menjalani balapan utama MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Minggu (30/6/2024) malam WIB. Pasalnya, rider berpaspor Spanyol itu jatuh dan terpental dari motornya saat memasuki tikungan pertama. Dia pun langsung menyudahi balapannya.

Buntut dari kecelakaan itu, kata Meregalli, tangan Rins mengalami memar parah dan patah tulang pada kaki kanannya. Ridernya itu juga sudah terbang ke Madrid, Spanyol untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

“Alex (Rins) sangat tidak beruntung karena mengalami kecelakaan besar di tikungan pertama, terutama setelah start yang bagus. Tangan dan kaki kanannya terluka dan akan kembali ke Madrid untuk berkonsultasi dengan dokternya,” kata Meregalli, dilansir dari Crash, Senin (1/7/2024).

Meregalli cukup bersyukur karena cedera Rins tidak bertambah parah. Tapi, dia belum bisa memastikan apakah pembalapnya itu bisa tampil di seri balapan MotoGP Jerman 2024 yang rencananya digelar di Sirkuit Sachsenring pada 5-7 Juli mendatang.

“Kami beruntung cederanya tidak bertambah parah, namun kemungkinan besar ia masih perlu menjalani operasi. Kami akan merilis kabar terbaru segera setelah kami mendapatkan informasi lebih lanjut,” terang Meregalli.