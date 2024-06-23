Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Rahasia Utama Pedro Acosta Bisa Cepat Beradaptasi di MotoGP

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |09:39 WIB
Ini Rahasia Utama Pedro Acosta Bisa Cepat Beradaptasi di MotoGP
Pembalap Tim GasGas Tech3, Pedro Acosta. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Tim GasGas Tech3, Pedro Acosta mengejutkan banyak pihak karena mampu bersaing memperebutkan gelar juara di tahun pertamanya di kelas MotoGP. Menurut mantan pembalap MotoGP, Jonas Folger, hal itu dapat terjadi karena Acosta tak kesulitan beradaptasi dengan motor MotoGP.

Folger pun mengingatkan kembali hal serupa juga pernah terjadi saat Fabio Quartararo baru naik ke kelas MotoGP. Lebih lama lagi mungkin saat Marc Marquez baru naik ke kelas MotoGP dan langsung juara dunia.

Performa debut Acosta di MotoGP 2024 langsung menyedot perhatian banyak pihak. Rider berjuluk Baby Shark ini sudah berhasil naik dua podium dari tujuh seri balapan yang dilalui sejauh ini.

Hasil manis itu sekaligus membuatnya sedang duduk di posisi lima dengan koleksi 101 poin. Acosta menjadi pemimpin klasemen diantara pembalap KTM lainnya. Brad Binder ada di posisi 10, Jack Miller urutan 16, dan Augusto Fernandez duduk di posisi buncit.

Pedro Acosta

Apa yang telah dilakukan Acosta jelas menandakan kalau dirinya tidak butuh waktu lama untuk langsung tampil oke di MotoGP 2024. Hal inilah yang membuat takjub banyak pihak, tak terkecuali Folger.

Folger menilai, pencapaian tersebut tak luput dari bakat yang dimiliki Acosta. Dia menjelaskan, fenomena rider GasGas Tech3 ini dinilai sama seperti apa yang pernah dialami Quartararo.

Halaman:
1 2
