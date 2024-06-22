Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Maverick Vinales Bisa Ukir Sejarah Bersama KTM Tech3 di MotoGP 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |03:05 WIB
Maverick Vinales Bisa Ukir Sejarah Bersama KTM Tech3 di MotoGP 2025
Maverick Vinales akan membalap bersama KTM Tech3 di MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MAVERICK Vinales akan berseragam Red Bull KTM Tech3 pada MotoGP 2025 mendatang. Kepindahannya itu pun membuatnya berpeluang untuk mengukir sebuah sejarah baru di MotoGP.

Menurut catatan Motosan yang dilansir pada Selasa (18/6/2024), kepindahannya ke KTM Tech3 musim depan membuat Vinales berpeluang mengukir sejarah baru di MotoGP. Rider berusia 29 tahun tersebut bisa menjadi pembalap MotoGP pertama sepanjang masa yang meraih kemenangan dengan empat pabrikan berbeda.

Rekor tersebut belum pernah dicapai oleh pembalap manapun sebelumnya. Sementara untuk kemenangan di tiga pabrikan berbeda di MotoGP telah diraih oleh tiga pembalap lainnya.

Yang pertama adaah Randy Mamola yang membukukan kemenangan dengan Suzuki, Honda dan Yamaha. Kemudian ada Eddie Lawson yang naik podium pertama dengan Yamaha, Honda dan Cagiva. Terakhir, terdapat Loris Capirossi yang sukses memenangkan balapan MotoGP bersama Yamaha, Honda dan Ducati.

Vinales sendiri tampil cukup apik di MotoGP 2024 bersama Aprilia. Dia telah meraih 100 poin dalam tujuh seri dan 14 balapan yang telah berlangsung sehingga dia kini duduk di peringkat enam klasemen sementara.

Halaman:
1 2
