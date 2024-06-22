MotoGP Mandalika 2024 Digelar September, Sirkuit Mandalika Dipastikan dalam Kondisi Siap

JAKARTA – MotoGP Mandalika 2024 akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 27 sampai 29 September mendatang. Deputy General Manager Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Mamit Hussein, menjelaskan bahwa Sirkuit Mandalika sejatinya dalam kondisi siap.

Hanya saja, saat ini akan dilakukan perbaikan kecil. Salah satunya seperti pengecatan marka-marka yang ada pada lintasan.

“Untuk persiapan sebenarnya kita ada beberapa perbaikan minor ya. Perbaikan minor saja, mungkin ada beberapa yang butuh perawatan tapi nggak besar sih,” terang Mamit di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

“Perbaikan cat di marka-marka dan lain-lain itu juga kita lakukan sih untuk menuju race,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mamit menjelaskan bahwa perbaikan yang hanya minor ini karena tak luput banyaknya ajang yang digelar di Sirkuit Mandalika saat ini. Beda seperti dulu, yang kita tahu sirkuit indah tersebut hanya dipakai ketika ada gelaran WSBK atau MotoGP.

“Seperti tadi disampaikan, sekarang kita kan ada beberapa agenda sehingga padat, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan cuma WSBK dan MotoGP, sekarang tuh ada beberapa race, ada lokal race, ada internal race juga,” terang Mamit.