HOME SPORTS NETTING

Hasil Kaohsiung Masters 2024: Rahmat/Yeremia Terhenti di 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |18:10 WIB
Hasil Kaohsiung Masters 2024: Rahmat/Yeremia Terhenti di 16 Besar
Rahmat/Yeremia terhenti di 16 besar Kaohsiung Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, terhenti di babak 16 besar Kaohsiung Masters 2024. Rahmat/Yeremia tumbang di tangan duet tuan rumah, Zhi-Wei He/Huang Jui-Hsuan usai bermain tiga game 22-20, 22-24 dan 18-21.

Bermain di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Kamis (20/6/2024) sore WIB, Rahmat/Yeremia memulai pertandingan dengan buruk. Mereka tertinggal 1-4 lebih dulu karena tak mampu menahan serangan lawan.

Namun, pasangan Pelatnas PBSI itu mampu dengan cepat mengembangkan permainan mereka dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran skor sampai mencapai angka 8-8. Akan tetapi, mereka tertinggal lagi di interval gim pertama dari He/Huang dengan skor 8-11.

Selepas rehat, Rahmat/Yeremia sangat keteteran meladeni serangan-serangan tempo cepat yang dilakukan sang lawan. Alhasil, mereka masih terus tertinggal dalam kedudukan 11-15.

Akan tetapi, akhirnya Rahmat/Yeremia bisa keluar dari tekanan dan balik mendominasi dengan variasi serangan bola-bola tajam dan mendatar yang mereka lakukan. Hasilnya, mereka berbalik unggul 18-16. Walau lawan sempat mengejar lagi di angka 19-19 dan 20-20 pada akhirnya duet Merah-Putih menang dengan skor 22-20 di gim pertama.

Aksi kejar mengejar angka kembali terjadi di gim kedua. Rahmat/Yeremia yang sudah memimpin 5-2, mampu dikejar oleh He/Huang di angka 5-5.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
