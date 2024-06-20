Hasil Kaohsiung Masters 2024: Komang Ayu Jumpa Ester Nurumi, Indonesia Segel 1 Tiket ke Semifinal

TUNGGAL putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi, berhasil mengamankan tiket ke perempatfinal Kaohsiung Masters 2024. Komang Ayu menyikat wakil tuan rumah Lee Yu-Hsuan, dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-8 dalam waktu 29 menit.

Beraksi di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Kamis (20/6/2024) sore WIB, Komang mampu menekan lawan di awal pertandingan. Alhasil, dia memimpin 5-2 lebih dulu.

Sayangnya, pemain kelahiran Buleleng itu lengah usai unggul 7-5 di mana pukulannya kerap menyangkut di net. Kondisi itu membuat Lee mengejarnya di angka 7-7, 9-9 dan 10-10.

Usai rehat, Komang berhasil menemukan sentuhan terbaiknya lagi. Dia pun mengembangkan permainannya dengan apik sehingga bisa membuat lawan kerepotan. Hasilnya, dia kembali menjauh dengan keunggulan 14-10 dan 16-12.

Permainan gemilang pun ditunjukkan oleh pemain Pelatnas PBSI itu di poin-poin kritis. Pada akhirnya, dia menang dengan skor 21-14 di gim pertama.

Pada gim kedua, Komang sempat tertinggal 1-2 lebih dulu. Namun, dia bangkit dengan cepat dan memperoleh tujuh angka beruntun yang membuatnya berbalik unggul 8-2.