Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Punya 4 Pembalap Hebat di MotoGP 2025, KTM Bicara soal Kapten Tim

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |13:19 WIB
Punya 4 Pembalap Hebat di MotoGP 2025, KTM Bicara soal Kapten Tim
Red Bull KTM tak ingin menunjuk kapten tim pada MotoGP 2025 (Foto: Red Bull KTM Media)
A
A
A

MATTIGHOFEN – Direktur KTM, Pit Beirer, angkat bicara soal sosok kapten tim di MotoGP 2025. Ia menjelaskan tidak ada sosok rider pemimpin di timnya karena ingin bersikap adil kepada keempatnya.

Untuk diketahui, KTM memiliki empat pembalap jempolan untuk mengarungi MotoGP 2025. Di kursi Red Bull KTM akan diisi Brad Binder dan Pedro Acosta. Sementara, Enea Bastianini dan Maverick Vinales mentas di Red Bull KTM Tech3.

Red Bull KTM luncurkan motor untuk MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@KTM_Racing)

Bisa dibilang, Binder merupakan satu-satunya rider senior di KTM. Tak heran jika nantinya pria asal Afrika Selatan itu akan menjadi pembalap utama dalam mengarungi MotoGP 2025.

Namun, Beirer menyampaikan tidak ada pembalap atau tim yang otomatis berstatus nomor satu. Ia melakukan pendekatan yang berbeda dalam mengelola tim balapnya.

“Kami berbicara dengan keempat anak laki-laki tersebut tentang bagaimana kami akan bekerja di masa depan,” kata Beirer, dilansir dari Crash, Kamis (20/6/2024).

“Kami benar-benar mencoba menggabungkan setiap pembalap dengan orang-orang di sekitar mereka dan kemudian memasok empat mesin identik untuk memulai musim,” sambung pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement