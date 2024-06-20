Punya 4 Pembalap Hebat di MotoGP 2025, KTM Bicara soal Kapten Tim

Red Bull KTM tak ingin menunjuk kapten tim pada MotoGP 2025 (Foto: Red Bull KTM Media)

MATTIGHOFEN – Direktur KTM, Pit Beirer, angkat bicara soal sosok kapten tim di MotoGP 2025. Ia menjelaskan tidak ada sosok rider pemimpin di timnya karena ingin bersikap adil kepada keempatnya.

Untuk diketahui, KTM memiliki empat pembalap jempolan untuk mengarungi MotoGP 2025. Di kursi Red Bull KTM akan diisi Brad Binder dan Pedro Acosta. Sementara, Enea Bastianini dan Maverick Vinales mentas di Red Bull KTM Tech3.

Bisa dibilang, Binder merupakan satu-satunya rider senior di KTM. Tak heran jika nantinya pria asal Afrika Selatan itu akan menjadi pembalap utama dalam mengarungi MotoGP 2025.

Namun, Beirer menyampaikan tidak ada pembalap atau tim yang otomatis berstatus nomor satu. Ia melakukan pendekatan yang berbeda dalam mengelola tim balapnya.

“Kami berbicara dengan keempat anak laki-laki tersebut tentang bagaimana kami akan bekerja di masa depan,” kata Beirer, dilansir dari Crash, Kamis (20/6/2024).

“Kami benar-benar mencoba menggabungkan setiap pembalap dengan orang-orang di sekitar mereka dan kemudian memasok empat mesin identik untuk memulai musim,” sambung pria asal Jerman itu.