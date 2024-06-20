Kisah Marc Marquez yang Jadikan Ducati Prioritas Utama, meski Didekati Juga dengan KTM untuk MotoGP 2025

KISAH Marc Marquez yang jadikah Ducati prioritas utama, meski didekati juga dengan KTM untuk MotoGP 2025 menarik diulas. Dia pun akhirnya sudah resmi dipastikan jadi pembalap tim pabrikan Ducati untuk musim depan.

Ya, Marc Marquez telah resmi menjadi pembalap Ducati Lenovo. Namun, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- baru akan membalap dengan tim pabrikan Ducati tersebut di MotoGP 2025.

Namun, sebelum bergabung dengan Ducati Lenovo, Marc Marquez sempat dikabarkan bakal menjadi bagian dari KTM. Hal tersebut terjadi saat pembalap asal Spanyol itu baru bergabung dengan Gresini Racing.

Marc Marquez pun angkat bicara soal rumor itu. Dengan tegas, dia mengatakan Ducati adalah prioritas utamanya, setelah meninggalkan Repsol Honda. Namun, ia tak ingin menyebutkan tim-tim mana saja yang menjadi opsinya jika tak bergabung dengan Ducati.