HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Disandingkan dengan Marc Marquez Usai Tampil Gacor pada Musim Debutnya di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |00:09 WIB
Pedro Acosta Disandingkan dengan Marc Marquez Usai Tampil Gacor pada Musim Debutnya di MotoGP
Pedro Acosta kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP rookie MotoGP, Pedro Acosta, disandingkan dengan Marc Marquez usai tampil gacor pada musim debutnya di MotoGP. Pujian setinggi langit ini disampaikan eks pembalap MotoGP, Jonas Folger.

Sebagaimana diketahui, Pedro Acosta tengah menjalani musim debutnya di MotoGP pada tahun ini. Dia bisa langsung bekerja ciamik dengan sudah berhasil beberapa kali naik podium.

Pedro Acosta

Salah satu aksi fantastisnya tersaji di MotoGP Portugal 2024. Pada balapan seri kedua yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal itu, Acosta bisa finis di urutan ketiga.

Pencapaian manis Acosta itu membawanya mengukir catatan manis. Dia bahkan berhasil mengalahkan rekor sang idola, Valentino Rossi.

Saat ini, Acosta memegang peringkat tiga pembalap termuda yang merebut podium di MotoGP. Dia mengukir catatan itu di usia 19 tahun 304 hari.

Fantastisnya lagi, Acosta berhasil melanjutkan raihan positif itu ke balapan seri berikutnya, yakni MotoGP Amerika Serikat 2024. Dalam balapan itu, pembalap berjuluk El Tiburon de Mazarron itu bisa finis di urutan kedua!

Halaman:
1 2
