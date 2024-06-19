Aleix Espargaro Akui Butuh Waktu Yakinkan Jorge Martin Pindah ke Aprilia

ALEIX Espargaro mengaku membutuhkan waktu hingga tengah malam untuk meyakinkan Jorge Martin menggantikan posisinya di tim Aprilia Racing. Bahkan, ia menganggap bergabungnya Martinator -julukan Jorge Martin- ke Aprilia Racing tidak pernah diduga akan terjadi.

Aleix Espargaro tidak akan balapan di MotoGP 2025, setelah memutuskan untuk pensiun. Aprilia Racing pun langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti pembalap asal Spanyol tersebut.

Jorge Martin yang terus dikaitkan dengan Ducati Lenovo secara mengejutkan memilih bergabung dengan Aprilia Racing. Hal tersebut membuat Ducati memilih Marc Marquez, sebagai rekan Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2025.

Sementara Aleix Espargaro mengatakan Jorge Martin dan manajernya, Albert Valera sempat melakukan pembicaraan dengan pabrikan lain. Selain itu, ia menjelaskan keduanya pun pada akhirnya bertemu dan berbicara mencari tim baru.

"Jorge dan manajernya, Albert (Valera), menyadari bahwa pilihannya untuk pergi dari Ducati tidak sejelas yang mereka kira. Jadi dia mulai berbicara dengan berbagai merek, pabrik yang berbeda dan dia datang untuk berbicara dengan saya," kata Aleix Espargaro dikutip dari AS, Rabu (19/6/2024).

Aleix Espargaro pun mengatakan membutuhkan waktu hingga larut malam untuk meyakinkan Jorge Martin bergabung ke Aprilia. Bahkan, ia sangat senang karena Aprilia Racing sebelumnya tak pernah menduga bisa mendapatkan Jorge Martin.